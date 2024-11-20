自製率達2成 中華汽車MG HS最快下月恢復生產

鞏固輕型商用車市場龍頭地位，中華（2204）汽車昨天發表自主研發的J SPACE輕型商用車，並首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車汰舊換新最低價50萬起、貨車汰舊換新最低價48萬起。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕經濟部8月上路的國產車新制，中華汽車（2204）導入及代工生產的MG汽車首當其衝。中華汽車總經理陳昭文昨表示，MG首款國產HS休旅車已依法將自製率拉高至2成，預計月底會公布新的接單價，並等經濟部產發署審查核准後，最快下月可恢復生產。

經濟部8月起實施「在地化供應鏈合作價值比率要求」方案，車廠須提出在地化供應鏈合作價值比率的承諾，上市首年15%、第2年25%、第3年35%，並溯及既往。

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陳昭文表示，MG HS休旅車過去幾個月與協力體系積極調整，加速提升在地化比率達到在地化要求，目前已將自製率拉高至2成，成本雖有增加，但新的售價不會完全反映增加的成本，中華汽車會吸收部份成本。

為鞏固商用車市場龍頭地位，中華汽車昨發表自主研發的新世代J SPACE輕型商用車，自製率高達6成，並首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車汰舊換新最低價50萬元起，貨車汰舊換新最低價48萬元起。

新世代J SPACE登場 拚輕商車市占五成

陳昭文表示，目前J SPACE預接單已達1200輛，預計年底前接單量可達3500輛，明年月銷量可達1200~1400輛，年銷量將挑戰1.5萬輛目標，要搶下輕型商用車市場5成市占率。

中華汽車副總曾鑫城表示，輕型商用車原本1年市場規模約1.8萬輛，TOYOTA TOWN ACE上市後，原本購買60萬元以下價格帶乘用車的消費者，都跑到輕型商用車市場，帶動輕型商用車市場擴大。

他觀察，廂型車便宜且空間大，很多退休族已改開中華菱利和TOWN ACE廂型車上山遊憩，預期J SPACE上市後，可吸引到預算約60萬元、想買入門乘用車的消費者，並可望帶動明年輕型商用車整體市場年銷量衝上3萬輛規模。

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