五成租補戶 近半房租政府買單

去年全國租金補貼率中位數約48％。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年「三百億元中央擴大租金補貼」申請大爆發，使內政部掌握有效租約達六十八．七萬件，其中近六十萬件來源是租金補貼、占比逾八十七％，租金實價僅占三％。而去年全國租金補貼率中位數約四十八％，也就是五成以上核准戶每月租金補貼可支付近一半房租，若以每月房租八千元試算，平均補貼金額約三八四○元，自付額約四一六○元。

觀察六都租金補貼率中位數，桃園、台南與高雄市均逾五十％，以台南市五十二．三％最高。房產業者指出，上述三都五成以上核准戶的房租超過一半是政策買單，新北市僅約三十七．三％最低、台北市四十二．四％次低；換言之，新北市租屋族每一百元房租中，補貼買單三十七．三元、自付額六十二．七元，另非直轄市補貼率中位數平均超過五成。

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20～39歲租屋族占47.6％

至於有效租約的租屋族年齡分布，二十至二十九歲約二十九．四％最多，四十至四十九歲十九％居次，三十至三十九歲約十八．二％第三，而二十至三十九歲合計占四十七．六％，若加計未滿二十歲的三．四％，已超過五成。

房產業者指出，租金補貼核准戶名下不得有房產，因此青壯年為主要租屋族群。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近幾年房地稅收相當多，的確有空間幫助租屋族，同時也掌握更多租屋資訊，政府再透過一些持有稅優惠，也鼓勵房東當愛心房東。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前內政部租約來源，包括租金實登、包租代管案件及租金補貼政策，而租金實登是一般市場經濟下的正常租金，後兩者則隱含政策補貼效果。

他說，包租代管以減稅方式補貼房東，租金補貼方案則是直接挹注租屋族，對拉抬租金有一定作用；整體而言，是為適應高房價、升息循環，加上健全租屋市場資訊的階段性措施。

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