財經青紅燈》永豐投信小孩玩大車

彭博社資料照。

上個月國內ETF市場發生一件「慘案」，雖然對某些從中上下其手的投資人來說，是天上掉下來的禮物，但對永豐投信而言，恐怕是沒想到小小一檔連結中國股市的ETF，會換來如此大的教訓。

在今年中國十一長假期間，中國股市停止交易但中國政府卻大放利多，導致國內多檔連結中國股市的ETF買盤大量湧入，其中永豐中國科技50大ETF（00887）出現溢價（股價高於淨值）超過200%的不正常情況，因一般而言，ETF折溢價約在3%以內。

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國內不含債券、槓桿型，連結中股的ETF約有14檔，比對9月下旬到10月上旬的股價走勢可發現，多檔中股ETF股價比00887還早起漲、漲幅也大，而00887漲勢集中在10月4日及7日，單日分別飆漲45%及116%，導致溢價大幅擴大，從9月26日起算，短短6個交易日股價從不到10元飆漲至最高38.83元，漲幅將近3倍。

永豐投信在國內投信規模只能排行第16名，旗下基金規模約1千億元，據了解，10月8日當天00887初級市場湧入超過8萬張買單，直接向永豐投信申購，但從沒處理過這麼大買單量的永豐投信，直到證交所櫃買要停止作業的下午五點都還處理不完龐大買單，證交所及櫃買還因此加班一小時等永豐投信，結果還是來不及。

原本初級市場大量申購的買單若直接在市場賣出，就能快速收斂過大的溢價，但永豐投信作業不及導致慘案發生，而同一時間，似乎也有禿鷹嗅到可以狙擊的空間，因那段時間00887的融券加借券放空張數也快速增加，10月4日起四個交易日融券增加快6000張、借券放空增加近1500張，等到10月中00887股價跌回9元左右，融券借券快速回補，從市場大賺一票，這筆帳，恐怕要算在永豐投信上。

這次慘案，相信給永豐投信不少教訓，因為其他有發行連結中股的ETF都沒有發生溢價飆漲的情況，這不是連結ETF的市場休市、該檔ETF也要停止交易的問題，櫃買的調查報告雖已出爐，結果查無不法炒作，但此案應該給很多小投信警惕，不能做好準備的投信，就等著被人狙擊，還得面對投資人索賠，得不償失！（陳永吉）

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