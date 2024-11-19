盤勢分析》外資空單不減 台股回測季線

台股加權指數回測季線，OTC跌勢更大，加權指數昨終場下跌196.23點，收在22546.54點。（資料照）

美股上週開始拉回，尤其以費城半導體最為弱勢，因美國聯準會主席鮑爾「鷹」派發言，讓降息循環又有變數，上週五美股四大指數下跌，費城半導體指數重挫3.42%，外傳輝達最新晶片出現散熱問題，AI概念股壓力再起，加權指數回測季線，OTC跌勢更大，加權指數昨終場下跌196.23點，收在22546.54點，成交量約3573億元。

三大法人昨合計賣超197.6億元，其中外資賣超107億元、投信買超30.8億元、自營商賣超121.4億元；外資台指期淨空單增加1399口，累積外資台指期淨空單逾4.65萬口。

請繼續往下閱讀...

國票證券指出，本波台股突破壓力失敗後，指數連日下挫，短多格局已遭破壞，不過考量台股下方季線及半年線仍然上彎，可望為台股下檔提供保護，預期台股在季線附近多空拉鋸後，仍可望重回上漲格局。

統一證券分析，台股5日均線已明顯向下彎並穿過10日、月均線，近期需觀察季線能否守住，操作上仍需謹慎小心；輝達財報將在本週出爐，若財報優於預期將有利於台股年底做帳行情。此外，本週三為期貨結算，目前外資期貨空單居高不下，預估結算前指數仍會震盪，須觀察外資期貨空單之變化。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法