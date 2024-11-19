晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》外資空單不減 台股回測季線

2024/11/19 05:30

台股加權指數回測季線，OTC跌勢更大，加權指數昨終場下跌196.23點，收在22546.54點。（資料照）台股加權指數回測季線，OTC跌勢更大，加權指數昨終場下跌196.23點，收在22546.54點。（資料照）

美股上週開始拉回，尤其以費城半導體最為弱勢，因美國聯準會主席鮑爾「鷹」派發言，讓降息循環又有變數，上週五美股四大指數下跌，費城半導體指數重挫3.42%，外傳輝達最新晶片出現散熱問題，AI概念股壓力再起，加權指數回測季線，OTC跌勢更大，加權指數昨終場下跌196.23點，收在22546.54點，成交量約3573億元。

三大法人昨合計賣超197.6億元，其中外資賣超107億元、投信買超30.8億元、自營商賣超121.4億元；外資台指期淨空單增加1399口，累積外資台指期淨空單逾4.65萬口。

國票證券指出，本波台股突破壓力失敗後，指數連日下挫，短多格局已遭破壞，不過考量台股下方季線及半年線仍然上彎，可望為台股下檔提供保護，預期台股在季線附近多空拉鋸後，仍可望重回上漲格局。

統一證券分析，台股5日均線已明顯向下彎並穿過10日、月均線，近期需觀察季線能否守住，操作上仍需謹慎小心；輝達財報將在本週出爐，若財報優於預期將有利於台股年底做帳行情。此外，本週三為期貨結算，目前外資期貨空單居高不下，預估結算前指數仍會震盪，須觀察外資期貨空單之變化。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財