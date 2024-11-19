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中國黃金電商「麥多多」設局 詐數億人民幣

2024/11/19 05:30

中國上海市一家僅成立七個月的電商平台「麥多多」，以較低價格吸引民眾購買黃金，近日傳出疑似爆雷、負責人跑路的消息，初步統計有四百多人受騙。（路透資料照）中國上海市一家僅成立七個月的電商平台「麥多多」，以較低價格吸引民眾購買黃金，近日傳出疑似爆雷、負責人跑路的消息，初步統計有四百多人受騙。（路透資料照）

負責人跑路、辦公地點人去樓空 初估400多人受騙

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來黃金價格驚漲，加上中國經濟持續低迷，許多中國民眾搶買黃金保值，卻有不肖商家藉此行騙。中國上海市一家僅成立七個月的電商平台「麥多多」，以較低價格吸引民眾購買黃金，近日傳出疑似爆雷、負責人跑路的消息，初步統計有四百多人受騙，涉及金額高達數億元人民幣（下同），受害人已經報案。

中媒「澎湃新聞」報導，一名陳姓受害女子表示，今年十月她在投資群內認識一名網友，對方聲稱在麥多多購買的黃金保值、保真，而且比國際大盤均價每克便宜二十元至三十元。

陳女十月六日嘗試在麥多多下了幾筆訂單，收到貨後順利賣出並從中賺取價差，截至十月三十一日共購買八萬多元黃金，轉賣後從中賺取六千多元價差。十月三十一日到十一月七日，她又連續搶購七八○克黃金，共花了四十六萬元，這次麥多多始終沒有發貨。

低價出貨給甜頭 後續卻虛假發貨

陳女多次聯繫麥多多催促發貨，雖然部分訂單顯示已發貨，卻無法根據運單號碼查到物流資訊，向快遞公司查詢才發現全是虛假發貨。

另一名受害者王女表示，她已支付六十六．四萬元購買黃金，但從未收到貨，其中大部分資金來自於貸款，對她造成嚴重經濟損失。

許多受害者前往麥多多辦公地點，發現已人去樓空，初步統計有四百多人被騙，被騙金額從數萬元到百萬元不等，涉及金額高達數億元人民幣，受害者報警後，上海市公安局立案並控制公司相關負責人。專家指出，這類黃金電商平台以低價為誘因，就是看準市場熱潮進行詐騙。

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