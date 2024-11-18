經濟學人︰川普經濟學最大輸家是中墨

經濟學人報導，中國、墨西哥與歐盟或許是即將席捲全球「川普經濟學」的最大輸家。圖為墨西哥司機排隊進入美國。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前總統川普與所屬的共和黨在本月初總統大選中取得壓倒性勝利，賦予這位抱持非傳統經濟信念與好鬥談判策略的總統巨大權力。經濟學人報導，如果川普兌現選戰承諾，掀起全球關稅海嘯，很少有國家可例外，而中國、墨西哥與歐盟，或許是即將席捲全球「川普經濟學」的最大輸家。

川普上月表示，「關稅是字典裡最美的單字」，他倡導透過對所有進口產品課徵十％至二十％關稅，築起一道保護主義之牆。該主張或許無法全面實施，不過前美國副貿易代表畢昂奇說，「他們在執政第一天就會提出吸引人們關注的內容，但不會直接實施全面關稅，因為將導致股市毀滅性衝擊」。

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儘管如此，川普可能在某種程度上利用關稅威脅，迫使盟友與敵國讓步，而只要實施他提議的一小部分措施，就足以成為美國自一九三○年代以來，最大規模的加徵關稅。而那些對美國有巨額貿易順差的國家將受創最大。

川普揚言將對所有中國進口商品課徵六十％以上關稅，亦即當前水準的五倍。分析師認為，此舉將使中國對美出口減少一半以上，並砍掉國內生產毛額（GDP）一個百分點。

為避免遭波及，一些跨國企業加速撤離中國。美國時尚企業Steve Madden近日宣布將遷移中國產線，工具製造商百得（Black & Decker）也說，若川普課徵高關稅，將跟進遷廠。

川普亦威脅對墨西哥多數產品課徵二十五％關稅，其中汽車關稅將高出更多。這將重創墨西哥，墨國對美出口額相當於其GDP二十七％，而中國則不到三％。墨西哥也別無逃避的選擇，因其超過五分之四的出口皆銷往美國。

歐盟對美國的貨貿順差約兩千億美元。高盛集團預測，新關稅恐削減歐洲GDP約○．五個百分點，歐盟最大經濟體德國將受創最重。荷蘭國際集團（ING）報告指出，美國是歐洲最重要的市場，對汽車、醫藥與奢侈品尤然，「新一輪貿易戰恐將成長已疲軟的歐元區經濟推入全面衰退」。

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