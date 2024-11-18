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〈財經週報-財經焦點〉氣候工業革命淨零契機 國泰金李長庚呼籲：打造氣候金融競爭力

2024/11/18 05:30

國泰金控總經理李長庚認為，在邁向淨零轉型發展上，需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型。（國泰金控提供）國泰金控總經理李長庚認為，在邁向淨零轉型發展上，需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型。（國泰金控提供）

記者高嘉和／台北報導

聯合國第29屆氣候峰會（COP29）正於亞塞拜然召開，國泰金控（2882）總經理李長庚率隊親赴亞塞拜然，再度擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會（World Climate Summit，WCS）」的開場講者，17日以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方（Driving Systemic Change for Climate and Nature Solutions）」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見發表獲現場來自各國來賓的熱烈迴響。

李長庚表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，系統性改變迫在眉睫，如同第一次工業革命的蒸汽技術，到數位化、智慧化引領的第四次工業革命，徹底改變人類的生活方式、社會結構，如今在邁向淨零轉型發展上，也需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型；另一方面此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。

他指出，今年COP29最受矚目的議題便是氣候金融，也被稱為「金融COP」，顯見金融機制在落實氣候目標的關鍵作用，如今全球越發重視金融業如何有效的支持氣候韌性相關專案，關鍵是跨領域整合及多元融資途徑，將每一份資源放到正確的位置，針對不同專案對應不同風險偏好、規模的資金，也就是媒合資金的供需者，亦需找到了解問題、商業模式與技術的人，才有機會讓氣候金融解決方案落實，甚至往商業化的擴展模式邁進。

李長庚也分享在氣候金融上的努力與成果，國泰金控管理資產超過4,000億美元（約台幣12兆元），客戶人數達台灣人口的63%，迄今投入氣候行動逾十年，從國際倡議、自身營運、低碳投融資、商品服務到商品碳足跡等，並承諾2050年全球營運據點100%再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。

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