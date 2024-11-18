〈財經週報-本週熱點〉10月外銷訂單 挑戰連8紅

新興科技帶動下及年終旺季效應，10月外銷訂單可望連8紅。（路透）

記者陳梅英／專題報導

本週經濟部將公布10月外銷訂單，預期在新興科技帶動下以及年終旺季效應，10月外銷訂單有望連8紅；另外市場關注中央銀行打炒房效應是否發酵，即將發佈的5大銀行新承作房貸金額與利率將是市場重要的風向球。

根據經濟部統計，9月外銷訂單537.9億美元，為歷年同月第3高，年增4.6%、為連7個月正成長；累計前三季訂單金額為4,289億美元，年增3.7%。經濟部官員也看好第四季接單狀況會比第三季更好。

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預期10月接單金額落在535億美元至555億美元之間，年增1.2%至5%，有機會挑戰連8紅。

央行將發布10月台銀等5大銀行新承作房貸與利率。內政部資料，10月六都買賣移轉棟數1.96萬棟，年減約7%，為今年最低。從房市交易量來看房市出現顯著降溫跡象，反映在5大銀行新承作房貸金額是否也同步下滑需進一步觀察銀行處理先前堆積的首購、新青安案件是否已經告一段落。

新承作房貸不降反增 又破千億大關

根據央行統計，9月雖然房市成交量已經開始萎縮，但是台銀等新承作房貸金額卻不降反增，再度衝上千億元大關，達1,110.46億元，月增143.05億元。央行官員表示，主要是剛好有整批分戶落點在9月以及先前堆積案件加速處理，導致新增房貸上揚。

10月失業率 有機會比9月下滑

另，台灣就業情勢穩定，預期行政院主計總處本週則將發布10月失業率，將比9月下滑。9月失業率為3.43%，創下24年同期以來新低，月減0.05個百分點，經季節調整後失業率3.38%，月升0.02個百分點。

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