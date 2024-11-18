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〈財經週報-熱門族群〉輝達GB200超猛 電池模組族群股價狂飆

2024/11/18 05:30

輝達GB200伺服器將採用BBU，電池模組廠受惠AI商機，相關個股股價狂飆。 （資料照）輝達GB200伺服器將採用BBU，電池模組廠受惠AI商機，相關個股股價狂飆。 （資料照）

記者歐宇祥／專題報導

市場傳出輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（伺服器備援電池系統），由於AI伺服器與資料中心建置持續，電池模組廠被看好也能受惠AI商機，上週相關個股股價狂飆，以新盛力（4931）週漲逾32%最強，西勝（3625）、順達（3211）也週漲逾2成，電池模組股王AES-KY（6781）則週漲16%。

近期電池模組廠題材多樣，儘管IT領域含筆電、手機今明年全球出貨量仍看持平。不過業者看好，市況壓抑許久的輕型電動載具最差情況已經過去，加上AI帶動電力、供電穩定需求，AES-KY、高力（8996）等廠商都稱相關領域業務有望持續提升。

AES-KY第四季審慎樂觀看待

新普（6121）旗下電池模組廠AES-KY以輕型電動載具為主要業務範疇，並持續耕耘BBU領域，該公司近期營運較為平抑，不過下半年單月營收回歸年月雙增，前10月累計營收年減約7%，減幅收斂，看好因電動載具市況將逐漸好轉、BBU需求向上，第四季審慎樂觀看待。

順達目前仍以手機、筆電電池佔營收絕大多數，非IT事業則包含BBU、儲能系統，目標全年營收比重不低於15%，不過看好需求維持向上，可望帶動營運提升；該公司前3季獲利年增3.9倍，每股稅後盈餘16.67元，超過去年、前年的全年表現，表現不俗。

上週電池模組族群輪番攻上漲停，週五（15）日高力也以漲停作收。針對AI商機，該公司近期以耕耘散熱事業為主，不過高力也看好，旗下燃料電池事業明年有望復甦，除主要客戶Bloom Energy份額有望提升外，也將受到AI、資料中心的供電穩定需求帶動而成長。

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