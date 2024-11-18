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〈財經週報-熱門族群〉台虎轉上市 航空股跟著起飛

2024/11/18 05:30

台虎轉上市，中籤者每張可獲利3.87萬元。 （資料照）台虎轉上市，中籤者每張可獲利3.87萬元。 （資料照）

記者王憶紅／專題報導

航空股第三季獲利亮麗，再加上台灣虎航-創（6757）將在11月29日轉上市交易，帶動航空股上週股價表現不俗。其中，台虎上週五以78.7元作收，創歷史新高，短短一週漲幅達25.32%，而長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）漲幅也分別達8.46%、3.02%、2.17%。

市場人士表示，在台虎轉上市題材持續下，航空股可望出現比價效應，且第四季營運不看淡下，族群熱度可望不減。

台虎上市前的競拍上週五開標，超額認購率達28.3倍，平均得標價62.38元，11月19日至21日辦理公開申購，11月22日抽籤，公開申購價格40元，若以上週五收盤價計算，中籤者一張可獲利3.87萬元。

台虎上市前熱度夯，除股本小、在外流通籌碼少外，獲利也居航空股之冠，台虎前三季EPS達5.52元，而11月也將開航日本宮崎，從售票及旅遊業者成團情況，第四季可望淡季不淡，今年再當航空股每股獲利王。

AI出貨爆發 航空貨運營運大利多

長榮航第三季、前三季稅後盈餘同創歷史同期新高，前三季EPS為3.98元。華航前三季EPS 1.71元，創同期新高，已賺贏去年的1.13元。星宇航空第三季獲利創歷史新高，前三季EPS為0.64元，創歷史同期新高。

市場人士指出，航空業者在本月初的台北國際旅展銷售表現，都較去年成長，而第四季在秋冬賞楓、滑雪等季節加持下，客運可望表現不俗，而第四季為航空貨運傳統旺季，在受惠於國內AI伺服器、東南亞出口商品、中國電商貨量，以及電子新品上市出貨潮，貨運將價量齊揚，且油價處在相對低檔，航空族群第四季營運可期。

市場人士表示，明年農曆年春節假期長達9天，需求量和機票價格和去年高基期相比沒有差異，目前以東北亞日韓等航線最暢銷，預期航空股明年展望也不看淡。

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