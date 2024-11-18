〈財經週報-投資趨勢〉美國大選底定 維持經濟軟著陸與風險性資產有利情境

美國總統大選底定以及Fed降息1碼，激勵美股創新高。（法新社）

■陳威宏

今年11月初，隨著美國總統大選底定，市場樂觀預期企業獲利和個人消費未來將受惠於減稅與放鬆監管等政策利多，加上聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，激勵美股創下歷史新高；債券方面，美債殖利率一度因擔憂川普政策可能推升通膨及赤字擴大而上升，隨後又因聯準會暗示並未停止降息而下滑，持續呈現波動趨勢。整體而言，將維持經濟軟著陸與對風險性資產有利情境。

聯準會降息1碼 利率將逐步向中性靠攏

首先，聯準會11月再度降息1碼，將基準利率從4.75%-5%區間降至4.5%-4.75%。會後聲明對通膨回到目標2%展現信心，同時表示年初以來勞動市場普遍放緩，未來將持續關注就業發展，同時強調儘管近期經濟數據良好，但貨幣政策依然緊縮，降低借款成本對確保就業最大化和物價穩定的雙重使命有其必要。然而，聯準會對於未來進一步降息並無具體決定，表示將取決於經濟變化，惟升息不在目前計劃，基本情境預測是逐步將利率向中性靠攏。

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另一方面，眾所矚目的美國總統大選最終由川普取得壓倒性勝利。與2020年相比，川普幾乎在所有州多獲得2-3%支持率。至於國會大選，共和黨已於參議院取得過半席次，未來若共和黨也取得眾議院控制權，將出現紅色浪潮（Red Wave）。

接下來包括關稅、財政、移民等政策可能有所變化。其中，若美國對中國大陸商品課徵60%關稅且對其他國家課徵10%普遍關稅，可能使美國有效關稅稅率提高近6倍，或將影響美國長期GDP增長，亦導致通膨再次上升。根據川普過去作法，川普可能不會立即落實全部貿易提案，反而會利用關稅來設定政策方向並談判更好的交易。

財政方面，需觀察國會的控制權。雖然關稅可能增加收入，最高可達GDP的1.3%，但一旦《減稅和就業法案》在2025年底到期，川普在競選時所提的稅收和支出法案，可能使財政赤字增加到GDP的8%以上。此外，若美國實施更嚴格的移民管控政策，可能會減緩勞動力供給且薪資上升，以致近幾季的通膨下滑效益可能無法持續。

大選結果不影響經濟展望

聯邦公開市場委員（FOMC）調整會後聲明稿措辭，增加對未來貨幣政策謹慎態度，對於美國大選結果，預估目前不會對經濟展望產生影響，但從擬議的政策藍圖來看，2025年可能會有不同的經濟情境。未來須留意內閣任命和國會進展，並有待川普經濟政策和國會最終更多細節的出現，貨幣政策方向才會更清晰。

僅管鮑爾沒有明確給出12月降息路徑與指引，僅提高經濟數據決定的重要性。12月利率會議會是關鍵，若明年財政政策引發再通膨風險，終端利率可能高於目前市場預期，不排除升息可能再回到市場與聯準會的討論選項。

美股加碼投資評等 美債維持中性

展望未來，目前美國基本面仍然強勁，隨著美國大選底定且聯準會再降息，當前環境應該會支持風險資產，因此我們給予股票「加碼」投資評等；信用債鑒於信用利差已收窄，維持「中性」投資評等；政府公債儘管經濟趨緩，但財政赤字可能擴大，故維持「中性」投資評等。

鑒於中東、俄烏等地緣風險猶存，美國未來政策尚未底定，預料市場仍將持續震盪，建議投資人可採取以全球優質股息策略搭配全球優質債券做為核心資產配置，以對抗市場波動，並掌握科技股長線展望。

（作者為富達投信投資長）

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