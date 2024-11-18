〈財經週報-川普2.0〉白宮易主 !業者：台美夥伴關係不變

台灣半導體產業協會表示，台灣與美國在半導體業夥伴關係會持續下去，不會改變。（彭博）

記者洪友芳、張慧雯／專題報導

美國總統大選底定，川普將重回白宮執政，是否對台灣半導體業祭出關稅等政策引起關注。台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清指出，過去台灣與美國有很好的夥伴關係，預期關係將會持續下去，不會因政黨輪替而有任何改變。

侯永清表示，過去幾十年來，台灣與美國在半導體業有很好的夥伴關係，從大方向來看，夥伴關係會持續下去，不會因選舉結果的變化而有所改變。過去好幾次的政黨輪替，但合作關係並沒有因此出現變化，合作細節改變是有可能的，但預期繼續合作的方向並不會改變，未來等細節確定再觀察。

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加快研發步伐 確保台灣半導體產業領先地位

對於美國政府恐將祭出高關稅的問題。侯永清表示，目前沒有接到提高關稅的通知，也不知細節如何，但台灣半導體產業能做的，就是把自己做得更強、做得更廣，把台灣跟全球半導體產業生態鏈緊緊地連結一起。

他預期，隨著台灣半導體業在全球半導體生態鏈扮演的角色越來越重要，代表產業要加快研發步伐，以確保台灣在全球半導體產業的領先定位，也應加強與全球半導體產業的合作，持續深化、擴大半導體產業鏈。

和碩（4938）董事長童子賢也表示，世界將變得比之前更顛簸、比之前更需要溝通，台灣科技業在全球扮演重要角色，在半導體領域累積的功力不是一夜之間達成，現在要進入1奈米世代，裡面有長久以來台灣下的苦功夫，不會因為誰當選而改變，但全世界保護主義興起，未來產業對外溝通，「可能會更費力氣了」。

創新科技需求爆發 全球AI浪潮方興未艾

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉則指出，中長線來看，晶圓龍頭大廠可能因為遵守美國法規而獲得更多美國市場機會，此決策不僅影響晶片業的發展，也可能對整個半導體產業產生連鎖反應，其中亞馬遜和微軟資本支出持續攀升，看好生成式AI和大語言模型的需求激增，對於相關AI供應鏈將帶來龐大挹注。

野村投信也認為，無論未來新政府政策如何，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈爆發式成長，且除半導體等上游硬體產業外，預料接下來商機應用將擴及至更多產業與族群，發展潛力驚人。

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