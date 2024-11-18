晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-時事求是〉沒有國家會在局外

2024/11/18 05:30

川普效應再度席捲而來，首要目標劍指中國，但是沒有國家能在局外。 （路透）川普效應再度席捲而來，首要目標劍指中國，但是沒有國家能在局外。 （路透）

■魏錫賓

美國下屆總統川普再過2個月就要上任，產官學界都希望看透美國新政策對全球經貿的影響，「川普效應」再度席捲而來。在首次擔任總統時，川普針對中國狂加關稅，此次競選期間亦對中國「另眼相待」；不過，國際經貿密切連結，沒有國家能置身事外。

就以近幾年對美國貿易出超節節攀高的越南為例，其經濟規模排在全球30餘名， 進口與出口商品的前2名都一樣是（1）電腦、電子產品及零組件，以及（2）機器設備工具及儀器等，中、美是其前2大貿易對手。2024年前9個月越南商品總出口3,000億美元，其中輸出到美國市場約占三分之一，金額較前一年同期成長23.1%，出口至中國則占15%左右，僅增加3.7%；而在總進口2,790億美元中，從中國進口超過1,000億美元，且較前一年成長達32.4%。

國家間進出口數據的趨勢，除了顯示供應鏈移轉與重組的現實外，也透露了彼此經貿關係的密不可分，尤其是美、中分別是全球最大進、出口國，與各國金流與物流都有難以割斷的連結。

中國經濟經濟成長率近年不增反減，不動產業還在生死關頭掙扎，連帶著其他產業產能過剩，可是出口仍然持續增加。以2024年前6個月觀察，中國出口較前一年同期成長超過3%，高於世貿組織（WTO）預期的全年全球貿易成長率，不過中國出口的總金額雖上漲，平均單價卻較前一年同期下滑近4%，塑膠、鋼鐵及化學品價格更有2位數的減少；相對地，台灣出口商品平均單價年增率為1.6%。美國的首要目標雖是中國，但中國企業積極低價向他國輸出商品或在海外擴廠求生，使國際市場競爭態勢也跟隨供應鏈動態而改變。

川普揚言對所有進口商品課徵至少10%的關稅，如果是無差別的課稅，對其國內部分商品或許有利，但對其他國家的影響都會一致，沒有人占到便宜。2023年美國商品貿易逆差超過1兆美元，中國貿易順差約8千億美元，若不深究商品內容，以2023年二國的貿易順、逆差觀察，在一個同時沒有中國和美國的貿易環境中，至少還缺2千億美元的市場，即使沒有中國向外尋找替代市場，各國也必繃緊競爭強度。

台灣電子供應鏈完整，半導體業在全球扮演關鍵角色，相對不懼競爭，至少能依賴技術突破衝突網，而若一時陷於經濟環境的緊縮中，也較有資源餘裕度過寒冬，可是其他多數產業放在國際市場上，即使部分有品牌、品質與技術的優勢，可能仍抵不過其他國家不惜血本的價格競爭。

川普的首要目標雖是中國，沒有國家能在局外；即使屢次對準最亮眼的台積電，卻又可能是項莊舞劍。不管如何，因應策略要先擬定，樂觀要審慎，而官方對其他產業的關心，尤不能缺少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財