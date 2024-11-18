〈財經週報-時事求是〉沒有國家會在局外

川普效應再度席捲而來，首要目標劍指中國，但是沒有國家能在局外。 （路透）

■魏錫賓

美國下屆總統川普再過2個月就要上任，產官學界都希望看透美國新政策對全球經貿的影響，「川普效應」再度席捲而來。在首次擔任總統時，川普針對中國狂加關稅，此次競選期間亦對中國「另眼相待」；不過，國際經貿密切連結，沒有國家能置身事外。

就以近幾年對美國貿易出超節節攀高的越南為例，其經濟規模排在全球30餘名， 進口與出口商品的前2名都一樣是（1）電腦、電子產品及零組件，以及（2）機器設備工具及儀器等，中、美是其前2大貿易對手。2024年前9個月越南商品總出口3,000億美元，其中輸出到美國市場約占三分之一，金額較前一年同期成長23.1%，出口至中國則占15%左右，僅增加3.7%；而在總進口2,790億美元中，從中國進口超過1,000億美元，且較前一年成長達32.4%。

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國家間進出口數據的趨勢，除了顯示供應鏈移轉與重組的現實外，也透露了彼此經貿關係的密不可分，尤其是美、中分別是全球最大進、出口國，與各國金流與物流都有難以割斷的連結。

中國經濟經濟成長率近年不增反減，不動產業還在生死關頭掙扎，連帶著其他產業產能過剩，可是出口仍然持續增加。以2024年前6個月觀察，中國出口較前一年同期成長超過3%，高於世貿組織（WTO）預期的全年全球貿易成長率，不過中國出口的總金額雖上漲，平均單價卻較前一年同期下滑近4%，塑膠、鋼鐵及化學品價格更有2位數的減少；相對地，台灣出口商品平均單價年增率為1.6%。美國的首要目標雖是中國，但中國企業積極低價向他國輸出商品或在海外擴廠求生，使國際市場競爭態勢也跟隨供應鏈動態而改變。

川普揚言對所有進口商品課徵至少10%的關稅，如果是無差別的課稅，對其國內部分商品或許有利，但對其他國家的影響都會一致，沒有人占到便宜。2023年美國商品貿易逆差超過1兆美元，中國貿易順差約8千億美元，若不深究商品內容，以2023年二國的貿易順、逆差觀察，在一個同時沒有中國和美國的貿易環境中，至少還缺2千億美元的市場，即使沒有中國向外尋找替代市場，各國也必繃緊競爭強度。

台灣電子供應鏈完整，半導體業在全球扮演關鍵角色，相對不懼競爭，至少能依賴技術突破衝突網，而若一時陷於經濟環境的緊縮中，也較有資源餘裕度過寒冬，可是其他多數產業放在國際市場上，即使部分有品牌、品質與技術的優勢，可能仍抵不過其他國家不惜血本的價格競爭。

川普的首要目標雖是中國，沒有國家能在局外；即使屢次對準最亮眼的台積電，卻又可能是項莊舞劍。不管如何，因應策略要先擬定，樂觀要審慎，而官方對其他產業的關心，尤不能缺少。

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