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〈財經週報-川普2.0〉川普2.0關稅大棒 中國首當其衝

2024/11/18 05:30

川普重要財經政策表川普重要財經政策表

編譯魏國金／專題報導

川普將重返白宮，預料將續揮關稅大棒，中國首當其衝。 （美聯社）川普將重返白宮，預料將續揮關稅大棒，中國首當其衝。 （美聯社）

美國前總統川普將重返白宮，預料他將打造一個更具保護主義色彩的貿易環境。《路透》指出，他在上一任期掀起的貿易戰，尤其與中國之間你來我往的關稅報復令人記憶猶新，該敵意路線的延續恐干擾全球商業活動，造成供應鏈瓶頸，並增加消費者與企業成本，該連鎖反應將衝擊全球，而與美國政策密切相關的經濟體將首當其衝。

若對中祭60%關稅 中國GDP恐降2%

川普在選戰期間曾表示，「關稅」是字典裡「最美的單字，比愛情還美，美過一切」。他的選舉語言有多少會化為實際政策，目前還很難說。不過，肯定的是川普將揮舞關稅大棒。這一次，他揚言對所有進口產品課徵10%至20%關稅，對中國進口產品課徵60%甚至更高關稅。

中國投資銀行中金公司評估，美國60%的關稅將嚴重拖累中國的出口與成長，須人民幣貶值6%至9%或增加1.5%至2%的財政赤字才能抵銷後果。麥格里資本首席經濟學家也指出，60%的關稅可能導致中國出口總額在未來12個月下跌8%，使中國GDP成長減少2個百點；在極端狀況下，中國須支出人民幣3兆元（約台幣13.5兆元）的刺激，才能抵銷衝擊。

貿易順差大增 台韓等可能被盯上

然而，面臨川普關稅困境的不僅是中國。高盛首席亞太經濟學家提爾頓表示，隨著川普第一任期以來，美中雙邊貿易赤字下滑，而與其他亞洲國家的貿易赤字大幅攀升，這些國家可能遭高度關注，「韓國、台灣、特別是越南，在美中對抗中蒙受巨利，前兩者反映他們在半導體供應鏈的優勢地位，而越南則得益於供應鏈轉移」。

他說：「隨著川普與一些可能被任命的官員聚焦縮減雙邊赤字，將存在一種『打地鼠』的風險，即若雙邊赤字急速上升，最終恐促使美國對其他亞洲經濟體徵收關稅。」

歐洲也難置身川普關稅威脅之外。他曾表示，如果歐洲沒有買夠美國產品，將付出「重大代價」。荷蘭國際集團（ING）分析師認為，如果依據川普加高關稅的計畫，歐元區2025年恐陷入全面經濟衰退。國際貨幣基金會（IMF）警告，若因此引發新一波的關稅報復，全球貿易量至2026年恐縮減4％。

暗示干預金融政策 市場憂通膨再度上揚

除關稅外，從能源、AI、加密貨幣到金融法規鬆綁，是川普經濟政策的另一個主旋律。AI方面，他矢言撕毀拜登簽署、旨在對新興科技設置安全護欄的行政命令；在反壟斷上，他預料將放寬對併購的監管；在半導體上，他對以聯邦資金提振美國晶片製造能力的作法表達高度不認同。他並宣稱，將在就職第一天推出放寬石油開採限制的政策。

川普也暗示將干預金融政策。日媒報導，川普曾表示，美元貶值與日圓升值對美國經濟構成「大災難」；他在總統第一任期時，多次要求聯準會（Fed）降息；而此次選戰期間，他主張在金融政策的決策過程中，賦予總統更多發言權。分析師警告，川普新政府可能引發美國通膨再度上揚，推動基準利率走高，從而導致美元升值。

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