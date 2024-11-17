鐘點移工試辦起跑 年底北中南各1家

勞動部日前舉辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」試辦單位申請說明會，吸引全台三十家社福團體參與，了解「鐘點移工」招募等問題。（記者李靚慧攝）

提供長照服務、聘僱家庭看護移工外 另一個選擇

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部日前正式發布「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，隨即舉辦試辦單位申請說明會，吸引全台三十家社福團體前來了解申請「撇步」，並詢問關於移工招募、工時、薪資等問題，反應熱烈；勞動部表示，將在近期公告試辦單位申請日期，受理申請並進行評選，今年底北、中、南將各一家試辦服務。

勞動部說明會 社福團體反應熱烈

俗稱「鐘點移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，主要為「臨短急」的家庭提供多元陪伴照顧服務；勞動部指出，推動多元陪伴照顧服務試辦計畫，目的是要回應民眾三類需求，包括長輩「臨時」有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的「短期」需要照顧人力，以及家人手術或病後需要「急性」後期照顧等陪伴照顧需要，提供在長照服務或聘僱家庭看護移工之外的另一個選擇。

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因考量屬於全新型態的照顧服務及聘僱移工模式，勞動部委託二十五年照顧工作經驗的士林靈糧堂社會福利協會，擔任專業輔導團體。

士林靈糧堂表示，未來除了進行多元陪伴照顧服務計畫的追蹤督導服務外，並邀集社福、醫療、跨國勞動等領域專家學者，組成輔導團定期輔導試辦單位，透過第三方機制確保服務品質，全程陪伴及輔導試辦單位。

初期試辦單位 可聘僱十外籍移工

日前首場說明會，吸引北部十九家、中區四家與南區九家，甚至東部也有二家社福團體參與；根據勞動部規劃，今年底前的第一階段，將在北、中、南區先評選出「至少三家」試辦單位並開辦服務，初期每個試辦單位可聘僱的外籍移工上限為十人，明年將規畫擴增至十家。

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