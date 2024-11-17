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貶值迎戰川普關稅 人民幣恐重貶1成

2024/11/17 05:30

川普2.0關稅來勢洶洶，美中將爆發新一輪貿易戰，分析師預期，明年人民幣恐貶破十七年低點紀錄，最悲觀的預測是恐大貶約十％。（美聯社檔案照）川普2.0關稅來勢洶洶，美中將爆發新一輪貿易戰，分析師預期，明年人民幣恐貶破十七年低點紀錄，最悲觀的預測是恐大貶約十％。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家主席習近平處心積慮推動人民幣國際化，企圖發動去美元化，但川普重返執政恐粉碎其貨幣強國夢。彭博報導，川普第二任期，美中將爆發新一輪貿易戰，分析師預期，明年人民幣恐貶破十七年低點紀錄，最悲觀的預測是恐大貶約十％。

明年恐貶破17年低點

報導說，相較川普上次任期的貿易戰，人民幣現在更加脆弱，中國公債殖利率遠低於美國公債，外企撤出投資、經濟成長蹣跚，通縮陰霾恐使利率進一步降低。

經濟學家沃爾夫指出，「人民幣貶值壓力可能加劇，基於重貶引發的金融穩定疑慮，中國人行可能會持續支撐人民幣一段時間，但若貿易戰真的開打，人行或許允許更大幅貶值，以保護中國的出口，並提升其談判地位」。

交易員正加大對人民幣貶值的押注。十四日在岸人民幣盤中貶至七．二四八兌一美元的三個月最低水準；十五日離岸人民幣匯率約七．二三七元。

法國巴黎銀行預期，若川普真對中國產品課徵六十％關稅，人民幣將貶至七．五兌一美元的水準；瑞銀預測，明年人民幣匯率將在七．六至七．七元之間；法國興業銀行估，明年第二季人民幣匯率為七．四元。預測皆顯示，人民幣將貶破去年七．三五一的最低點，創二○○七年來最疲軟程度。

一些分析師認為人民幣將貶得更低，傑富瑞集團預測，明年人民幣匯率每日中間價可能在八元左右；上次人民幣在該水準是在二○○六年，當時美國總統是小布希，而中國當時經濟規模比德國小。

分析師指出，若美國提高關稅，讓人民幣貶值是最可能的應對方式，且有利於中國出口，但關鍵是貶多少、貶多快？二○一五年北京引導人民幣貶值，人行允許人民幣匯率中間價一次下降一．九％，引發資金大規模外逃、中國外匯存底萎縮，同時坐實美國稱中國是「貨幣操縱國」的指控。

盛寶市場首席投資策略師查娜娜說：「人民幣貶值意謂進一步的經濟壓力、債務困境以及被標定為貨幣操縱國的風險，恐使已緊張的美中關係更加緊繃。」

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