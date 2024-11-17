高盛：川普對中關稅 初期先加20%

高盛最新報告指出，「中國可能是川普貿易戰2.0的頭號目標」，並在他上任初期，就先對中國進口關稅提高二十個百分點。（路透檔案照）

川普2.0頭號目標

〔編譯魏國金／綜合報導〕高盛集團報告指出，「中國可能是川普貿易戰二．○的頭號目標」，並在他執政的非常初期，就先將中國進口關稅提高二十個百分點；前中國人民銀行副行長朱民表示，如果川普兌現競選承諾，對中國產品課徵六十％關稅，北京將展開報復。

高盛分析師說，自川普勝選以來，人民幣已貶值一．七％至七．二三兌一美元，未來三個月恐貶至七．四元，未來半年至十二個月可能進一步貶至七．五元。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，美國轉向保護主義恐撼動全球貿易，讓新興市場資產承壓；川普競選期間曾說，「關稅是字典裡最美的語詞」，揚言對中國產品課徵六十％以上關稅。

中專家：北京「戰略轉移」需花時間

中國清華大學國家金融研究院院長朱民對此表示，「如果川普政府真的對中國課徵六十％關稅，我認為中國將展開報復，並向世界貿易組織（WTO）提出告訴；他們可以做的事有很多」。

他並沒有具體說明中國可能採取的報復手段，不過坦承關稅將影響人民幣匯率，而人民幣的價值是由貿易、資金流等市場力量所決定；關稅也將衝擊中國對美國國債的需求。

中國是繼日本之後，美國政府第二大債權國，持有七七五○億美元美國公債；他說，「關稅將衝擊匯率，不僅影響中國的資本流動，也影響中國將購買多少的美國國債」。

報導說，川普第一任期時，對價值逾三千億美元的中國進口產品課徵最高二十五％關稅，引發北京的關稅報復，拜登則大致維持相關關稅。如果川普將中國關稅增加至六十％，將大幅削減全球兩大經濟體之間的貿易。

曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的朱民表示，如果貿易戰升級，對美中兩國而言都將十分艱難；如果雙方能坐下來好好談，並達成協議，將是件好事，因為在經濟上，雙方真的是互補關係。

他補充，過去幾年中國的全球出口規模從二○一九年的二．五兆美元、飆升至近四兆美元；即使如此，北京進行「戰略轉移」，以提振內需、降低對貿易的依賴，而該過程「需要花點時間」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法