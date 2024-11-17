晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高盛：川普對中關稅 初期先加20%

2024/11/17 05:30

高盛最新報告指出，「中國可能是川普貿易戰2.0的頭號目標」，並在他上任初期，就先對中國進口關稅提高二十個百分點。（路透檔案照）高盛最新報告指出，「中國可能是川普貿易戰2.0的頭號目標」，並在他上任初期，就先對中國進口關稅提高二十個百分點。（路透檔案照）

川普2.0頭號目標

〔編譯魏國金／綜合報導〕高盛集團報告指出，「中國可能是川普貿易戰二．○的頭號目標」，並在他執政的非常初期，就先將中國進口關稅提高二十個百分點；前中國人民銀行副行長朱民表示，如果川普兌現競選承諾，對中國產品課徵六十％關稅，北京將展開報復。

高盛分析師說，自川普勝選以來，人民幣已貶值一．七％至七．二三兌一美元，未來三個月恐貶至七．四元，未來半年至十二個月可能進一步貶至七．五元。

彭博報導，美國轉向保護主義恐撼動全球貿易，讓新興市場資產承壓；川普競選期間曾說，「關稅是字典裡最美的語詞」，揚言對中國產品課徵六十％以上關稅。

中專家：北京「戰略轉移」需花時間

中國清華大學國家金融研究院院長朱民對此表示，「如果川普政府真的對中國課徵六十％關稅，我認為中國將展開報復，並向世界貿易組織（WTO）提出告訴；他們可以做的事有很多」。

他並沒有具體說明中國可能採取的報復手段，不過坦承關稅將影響人民幣匯率，而人民幣的價值是由貿易、資金流等市場力量所決定；關稅也將衝擊中國對美國國債的需求。

中國是繼日本之後，美國政府第二大債權國，持有七七五○億美元美國公債；他說，「關稅將衝擊匯率，不僅影響中國的資本流動，也影響中國將購買多少的美國國債」。

報導說，川普第一任期時，對價值逾三千億美元的中國進口產品課徵最高二十五％關稅，引發北京的關稅報復，拜登則大致維持相關關稅。如果川普將中國關稅增加至六十％，將大幅削減全球兩大經濟體之間的貿易。

曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的朱民表示，如果貿易戰升級，對美中兩國而言都將十分艱難；如果雙方能坐下來好好談，並達成協議，將是件好事，因為在經濟上，雙方真的是互補關係。

他補充，過去幾年中國的全球出口規模從二○一九年的二．五兆美元、飆升至近四兆美元；即使如此，北京進行「戰略轉移」，以提振內需、降低對貿易的依賴，而該過程「需要花點時間」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財