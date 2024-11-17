APEC峰會 林信義邀拜登訪台 交流台美議題 感謝拜登對台的支持

秘魯APEC年會在首都利馬舉行，當地時間十五日台灣領袖代表林信義（前左）與美國總統拜登（前右）進行晤談，加拿大總理杜魯道（中）在旁聆聽。（APEC台灣代表團提供）

〔特派記者徐子苓／利馬十五日報導〕秘魯APEC峰會登場，我國由總統府資政林信義擔任領袖代表。APEC台灣代表團表示，秘魯時間十五日中午林信義與美國總統拜登在「領袖代表與貴賓非正式對話」期間進行晤談，並熱情邀請拜登在不久的將來方便時訪台，兩人交談互動熱絡；晚間經濟領袖晚宴，林信義與中國國家主席習近平間隔七個座位，兩人並無互動機會。

兩人交談熱絡 加拿大總理聆聽

林信義與拜登除了就台美議題進行交流，也向拜登過去四年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登訪台，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在一旁聆聽。

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林信義十五日上午出席領袖與貴賓非正式對話，中午以午宴形式參與經濟領袖與APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上再前往經濟領袖晚宴。這不是第一次我國APEC領袖代表在場邊與美國總統互動，去年領袖代表張忠謀與拜登互動、進行「幽默性質的社交對話」，林信義則進一步交流台美議題並邀約拜登訪台。

林信義與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也進行雙邊會談，就強化台美夥伴關係交換意見，也對如何確保區域和平穩定與發展等議題交流。

晚宴間隔遠 林與習無互動機會

晚間經濟領袖晚宴，各國領袖一字排開欣賞秘魯特色演出。林信義鄰座為新加坡總理黃循財、泰國總理貝東塔；林信義與習近平間隔七個座位，兩人並無互動機會，習與鄰座的香港行政長官李家超頻繁交頭接耳，習邊講話還邊做出手勢。

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