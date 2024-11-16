蔡明忠︰經濟決定美大選 台須站穩AI要角

富邦集團董事長蔡明忠表示，台灣半導體、電子零組件業實力堅強，更要站穩AI（人工智慧）中心地位，才能扮演不可或缺的角色。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦集團董事長蔡明忠昨獲頒台灣大學名譽法學博士學位。針對川普重返白宮對台灣經濟可能的影響，他坦言充滿了不確定性，可用「忐忑不安」來形容，也引述一九九二年美國前總統柯林頓擊敗尋求連任老布希時的名言，「笨蛋，不知道經濟是最主要原因嗎？」這次美國大選更凸顯經濟問題才是關鍵；他強調，台灣半導體、電子零組件業實力堅強，更要站穩AI（人工智慧）中心地位，才能扮演不可或缺的角色。

昨日獲頒台大傑出校友的力積電董事長黃崇仁也提到，大家擔心川普上任會對台灣造成什麼影響，但他認為不會怎麼樣。他說，不同人當總統，就是在一個水準上高一點、低一點，但基本不會改變，大家也看過上一任期的川普，雖然都會帶來變化，但台灣過去經歷過許多變化，至今依然屹立不搖，成為最重要的科技基地，台灣未來仍會往前走，我們「免驚」。

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蔡明忠則笑說，「免驚」就表示先「有驚」才會說「免驚」，川普帶來的應該就是不可測的未來，可能會有好的影響、也會有不好的影響；但就他自己觀察，選民現在對於國家、對於世界的看法，可能都與傳統不一樣，例如美國這次選舉，選民在意的是物價、經濟。

蔡明忠認為，美國民眾對物價的不滿，可能不見得就是現任總統拜登造成的，但是可以想像，當貧富差距、財富分配越不均，全世界所有從政的人士都要思考，除了經濟發展外，如何創造一個更公平的社會，才能獲得選民認同。

蔡明忠指出，台灣是世界科技重鎮，現在正是AI崛起的時候，所有AI需要的東西，從台積電的晶片，一直到相關零組件、散熱與相關技術，都是在推動運算能力更強大、能源消耗更有效率等，這都要靠台灣，台灣真的是人才濟濟，能夠自己好好的發展、把我們最好的一面呈現給世界看，那台灣就會被重視、被看見。

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