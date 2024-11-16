外商IT大咖擴大對台採購 今年拚7.4兆新高

經濟部預估，今年電子資訊外商對台採購金額來到二三四一億美元（約七．四兆台幣）的新高。（路透檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球供應鏈重組，包括Apple（蘋果）、NVIDIA（輝達）、Microsoft（微軟）、Google、AWS（亞馬遜）全球市值前五大外商持續對台採購；經濟部預估，今年電子資訊外商對台採購金額來到二三四一億美元（約七．四兆台幣）的新高，且連五年突破二千億美元大關，獲績優夥伴獎的外商將享有商品免驗通關、人才放寬優惠措施。

經濟部說明，「電子資訊國際夥伴績優廠商獎項」是透過多元指標，彰顯跨國企業在台的貢獻，從產品採購、技術交流到創新應用，象徵我國與全球企業夥伴永續合作關係；今年由經濟部長郭智輝頒發七大獎項予二十二家來自美國、德國、日本等國際大廠。

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經濟部引述資策會產業情報研究所（MIC）預估，今年電子資訊外商對台採購金額可望來到二三四一億美元、年增三％，且是連續五年超過二千億美元。

產發署也指出，Microsoft與Google等業者持續在台擴大投資，包括設立資料中心、研發中心等，因此今年採購金額較前一年大幅增加；郭智輝強調，台灣面對全球供應鏈重組，深化跨國夥伴互利模式是當務之急，以掌握地緣政治變化所帶來的商機。

而我國中小企業也能從廠商提供的數位轉型方案中獲益，例如LINE與我國電信業者合作，開拓AI（人工智慧）在各種情境的解決方案，降低中小店家五成人力需求；IBM協助台灣各產業包括電子製造、金融、醫療、零售等，導入AI科技應用，加速企業數位轉型與提升企業生產力。

官員補充，獲獎外商除擁有殊榮外，還享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來台條件放寬等多項獎勵措施，例如，Google在台有資料中心，每年伺服器汰換量大，獲獎後自用商品通關手續節省；人才方面，外商在台僱用外籍員工，對部分敏感國家有管制，將可由個人對保變成公司作保，程序上相對方便。

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