拚普及到最後5趴 卓揆︰106億助無自來水地區

行政院長卓榮泰昨出席自來水節慶祝大會，送出106億元預算改善無自來水地區供水、擬訂「技術加給」兩份大禮。（記者林菁樺攝）

〔記者黃子暘、林菁樺／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨日出席「第五十七屆自來水節慶祝大會」，除了勉勵全國自來水事業從業人員外，也送出一○六億元預算改善無自來水地區供水、擬訂「技術加給」兩份大禮；他期許，在政府與第一線人員努力下，「從水的源頭到水龍頭」，都可獲得國家保障。

卓榮泰指出，自來水由過去代表進步現代化設施、轉變為民生基礎設施，政府在二十二年期間一共投入一九一億元預算，讓偏遠地區有自來水可用，也造就目前全台自來水普及率高達九十五％，現在更要「積極把另外五％找出來」，讓偏鄉等地區也能享受進步的基礎建設。

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卓透露，經濟部已送出「第五期無自來水地區供水改善計畫」，且獲得國發會同意，這五年的預算高達一○六億元。經濟部水利署長賴建信補充，過去計畫經費來自前瞻，越後期會越難改善，成本就更高，第五期計畫內容是自來水延管每戶預算再增加二十萬元、簡易自來水部分增加補助經費兩大項，估計六萬戶可受益。

卓榮泰強調，相關計畫將對於經濟弱勢族群給予更多保障，例如外線設備補助，不要造成經濟負擔；他宣示，「從水的源頭到水龍頭」都要有國家保障。

擬訂「技術加給」 照顧從水人員

卓榮泰也說，這次他特別爭取要參加自來水節慶祝大會，台灣近期颱風接二連三到來，台水第一線人員辛苦搶修，以穩定供水；他表示，經濟部管轄的水、電為民生必需品，「辛苦地工作、國人肯定，辛苦地工作，國家給予照顧」，因水資源也需要技術升級，將朝擬訂「技術加給」，具體回應從水人員替國家固守崗位的努力，政府會提高相關照顧與福利。

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