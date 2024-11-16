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張忠謀：慶幸來台灣 讓我創造台積電

2024/11/16 05:30

台積電創辦人張忠謀幸來台赴了「與命運的約會」，這約會讓他創造了台積電。（中央社）台積電創辦人張忠謀幸來台赴了「與命運的約會」，這約會讓他創造了台積電。（中央社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將問世。出版社昨曝光自序，張忠謀感性表示，他慶幸一九八五年來台赴了「與命運的約會」，這約會讓他創造了台積電，做了三十一年董事長，台積電是他「一生最重要也最成功的工作」。

張忠謀指出，自傳上冊出版當年，他六十七歲，當時打算自台積電退休後就寫下冊，也以為自己七十幾歲、頂多八十歲就會退休，想不到台積電越做越成功，董事長工作也越做越愉快，後來簡直欲罷不能，一直做到八十七歲才退休，當然也延遲了寫下冊。

張忠謀表示，自傳下冊也全部是他自己寫的，第一篇「德儀篇」占全書三分之一篇幅，敘述他從二十七歲至五十二歲黃金年齡的崛起及衰退。德儀時期也是他最為熱情澎湃的年代，讓他「獨上高樓，望盡天涯路」，也激發他要登上德儀顛峰的雄心，但環境「明知不可為」的情況下，連婚姻都賠上了。

「命運的約會」成就最成功的工作

張忠謀指出，台積電占自傳下冊三分之二，台積電是他「一生最重要也最成功的工作」，一般人可能認為台積電「一帆風順」，但其實他經歷不少「酸甜苦辣」，從自傳將會得知。

他說，自傳不是台積電歷史，書中表達的是他的觀點。他非常慶幸在一九八五年自美國來台灣，赴了「與命運的約會」，也非常慶幸，這約會讓他創造了台積電，且做了三十一年（包括公司登記後、營業前的一年）董事長；台積電的成功，是由許多（約十六萬人）前前後後同仁的貢獻所造成的，他要對他們致敬。

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