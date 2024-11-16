飆股幕後》新輝達受惠股 AES-KY8天漲5成

AES-KY股價漲勢不歇，昨日再次走高，最高漲近4%。 （取自業者官網）

記者歐宇祥／特稿

近期電池模組廠終於也受惠AI伺服器商機，本週股價表現不俗，新普（6121）旗下電池模組廠AES-KY（6781）近期股價也極為犀利，從6日起8個交易日股價累計大漲逾53%，13日起打入處置股票，但股價漲勢不歇，昨日再次走高，最高漲近4%，終場則上漲23元或3.07%，以772元作收，成交量902張。

不甩遭處置 漲勢不停歇

AI伺服器需求、資料中心建置潮帶動電力需求，穩定供電也受重視，成為電池模組廠新商機，切入BBU（伺服器備援電池系統）的電池模組廠近期漲勢皆犀利；而AES-KY日前也表示，看好BBU業務有望持續成長，第四季審慎樂觀看待。

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AES-KY以輕型載具電池為主要業務，因LEV（電動自行車）近年市況壓抑，AES-KY營運也受影響，今年前3季稅後淨利14.43億元、小幅年減，每股稅後盈餘（EPS）則為16.9元；至於前10月累計營收則為78億元、年減6.66%，下探歷史低點，不過年減幅度持續收斂中。

AES-KY下半年起月營收持續回穩，10月營收9.52億元，月增10%、年增18%，連增第5個月；該公司也表示，LEV最差時候已過、BBU有望維持成長，審慎樂觀看營運。

近期市場傳出輝達（NVIDIA）GB200伺服器將使用BBU，是電池模組廠股價勁揚的主因，外資則指出，GB200 NVL72伺服器機架將採用BBU，至2025年總體市場規模有望達新台幣50億元以上，因AES-KY有與國際大廠的量產經驗，未來可望持續受惠商機，帶動市占率、營運向上。

從上週起，三大法人對AES-KY的著墨稍稍增加，本週5個營業日外資買超750張、投信買超707張、自營商買超31張，三大法人合計買超1488張，推升AES-KY股價走高；近期融資券也同步增加。

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