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信驊︰AI伺服器扛成長 明年營運續衝

2024/11/16 05:30

信驊今年成立20週年，信驊董事長林鴻明對於明年展望樂觀。（記者卓怡君攝）信驊今年成立20週年，信驊董事長林鴻明對於明年展望樂觀。（記者卓怡君攝）

前10月營收翻倍 獲利創新高

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）因通用型伺服器與AI伺服器相關BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨跳增，帶動今年前10月營收年增高達104.1%，營收與獲利均創歷史新高，展望明年，信驊董事長林鴻明樂觀以對，林鴻明表示，明年將是更好的一年，AI伺服器將扮演主要成長動能。

今年通用型伺服器市場回溫情況優於預期，加上輝達AI伺服器GB200系列採用更多BMC，信驊多次上修今年成長目標，前10月營收已較去年倍增，優於年初預估全年年增40-50%的表現。

相關BMC出貨增 有助單價提升

林鴻明預估，第四季表現約與上季持平，有機會優於上季，由於通用型伺服器BMC今年出貨已大增，明年應與今年持平，但AI伺服器BMC出貨相當強勁，今年AI伺服器BMC營收比重約15%，明年可放大到20-25%，有助帶動整體平均單價（ASP）提升，明年營運將持續成長。

隨著輝達和AMD（超微）加速新產品更新，林鴻明指出，以往信驊BMC產品都是三年一個世代，為因應平台加速，未來會縮短到一年半就會推出新品和更新版，最新款AST2700系列BMC陸續導入客戶，最快2026年放量，信驊目前市佔率約70%，即使偶有專案被同業拿走，但就長遠來看，信驊市佔率仍可維持在成長軌道。

信驊今年成立滿20週年，展望未來，林鴻明也強調，信驊一路走來，心無旁鶩，鎖定成為雲端企業解決方案及智慧AV解決方案兩大領域的領導廠商。

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