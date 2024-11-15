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新聞透視》台灣晶片很有名 南美親中非鐵板

2024/11/15 05:30

秘魯礦場老闆伊勞拉稱讚台灣的友善與誠實，認為台、秘因為民主體制而共享同樣的價值，希望雙方經貿關係能更緊密。（I特派記者徐子苓攝）秘魯礦場老闆伊勞拉稱讚台灣的友善與誠實，認為台、秘因為民主體制而共享同樣的價值，希望雙方經貿關係能更緊密。（I特派記者徐子苓攝）

特派記者徐子苓／特稿

藉著前往秘魯採訪APEC峰會的機會，記者透過當地台商介紹，採訪到秘魯礦場老闆伊勞拉（Ivan Iraola）；在初見面時，當他得知記者來自台灣，立刻稱讚：「台灣晶片很有名，這裡的媒體報導過很多次TSMC。」

伊勞拉主動分享他與中國互動時的不滿，還稱讚台灣的友善與誠實，認為台、秘因為民主體制而共享同樣的價值，希望雙方經貿關係能更緊密。他最後感性說道：「有次看到台灣朋友的護照，國籍欄上寫著Chino de Taiwan，但你們明明就是台灣人，不是來自台灣的中國人！這讓我有點難過。」

雖然未有統計顯示伊勞拉這類友台又了解兩岸政治背景的人，在秘魯占多少比例，但他的例子提醒我們，即便在秘魯這樣多年來被視為親中且華裔眾多的國家，也並非鐵板一塊，內部還是存在不同聲音，甚至不乏長期互動後對中國失望的人民。

近年中國「一帶一路」戰略拓展到拉丁美洲，在這塊俗稱美國「後院」的土地大撒幣，希望取代美國的影響力，然而就像一帶一路在其他國家受挫，來到南美洲也發生「水土不服」，中國的行事方式帶來貪腐、賄賂等問題，引發居民反彈。秘魯台商就透露，因為弊案不斷，中國企業在當地風評不太好。

回過頭來看台灣，儘管多數邦交國集中在拉丁美洲，但在當地的影響力和曝光度卻遠不如中、美。或許是因為地理位置本就遙遠，導致台、秘人民一時找不到連結，但逐漸有秘魯民眾意識到價值觀相近的重要性，再加上晶片光環加持，台灣今年在秘魯媒體的報導量大增，應乘勝追擊深化貿易夥伴關係，不論台商或當地商人都鼓勵提升雙邊貿易額，現在也許就是最好的時機。

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