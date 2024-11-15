厭倦中國「只想利用你！」 秘魯礦商︰盼與台灣加強經貿

聖盧西亞納礦業集團總經理伊勞拉接受本報專訪時直言，他對中國在當地的腐敗行為感到厭倦，錢凱港功能也被過度誇大。（I特派記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬十三日報導〕中國國家主席習近平出訪秘魯APEC之際，秘魯政府舉辦一座中資港口「錢凱港」的落成典禮，兩國政府加大力道宣傳，形塑出「從錢凱到上海」的貿易新篇章。然而，一名秘魯礦商接受本報專訪時直言，他對中國在當地的腐敗行為感到厭倦，錢凱港功能也被過度誇大。

秘魯中資錢凱港將落成 伊勞拉直言：功能被過度誇大

錢凱港（Chancay）位於首都利馬以北八十公里處，由中國國有企業中國遠洋海運集團出資興建，投資規模約三十五億美元，被視為一帶一路在南美洲的指標項目，習近平預計將出席典禮剪綵。

請繼續往下閱讀...

儘管中、秘政府鋪天蓋地宣揚錢凱港，但興建後腐敗行為頻頻發生，引發越來越多反對情緒。聖盧西亞納礦業集團（Grupo Minero Santa Luciana）總經理伊勞拉（Ivan Iraola）就是一例，他接受本報專訪時，以礦商角度分享對中國的觀察。

伊勞拉指出，秘魯現在的執政黨是共產黨，因此比較親近同為共產黨的中國，其實有些秘魯人民對於政府親中並不開心。他直言：「如果要做生意，我寧可和真誠的台灣人來往，中國人總是想著要如何利用你、如何談得更便宜；我知道你們說著一樣的語言、穿著同一種衣服，但秘魯和台灣都是民主國家，共享同樣的價值。」

他說，許多中企在秘魯做非法生意，例如一家中資磁磚廠砸了好幾億台幣興建一間沒有許可執照的工廠，後來政府強制關閉，類似案例不勝枚舉，「所以秘魯人民感到厭倦，這就是我們和中國做生意的感覺」。

他認為，經商應該白紙黑字訂好規則，但中國商人並不想，而是在檯面下偷工減料。他強調自己並不討厭中國人，而是討厭他們的做事方式，「中國人說一套卻做另一套，這裡不是非洲國家，他們來秘魯做生意，就該尊重這裡的法律」。

伊勞拉認為錢凱港的地位被過度誇大，他解釋，錢凱港是靠北邊的港口，而礦產主要還是從礦業發達的南部港口輸出；若要南貨北送，反而會提高運費成本，更不用說根本還沒有鐵路連接到錢凱港。

伊勞拉透露，秘魯商人正和美國洽談，合資在南部大城阿雷基帕建造另一個港口，規模會是錢凱港的三倍之大。而這凸顯美、中加大在南美洲的博弈，南北互別苗頭。

台灣須在秘魯參與更多 可從進口台灣、出口台灣開始

伊勞拉認為台、秘應該更加緊密，「台灣必須在秘魯參與更多，我們應該提升經貿夥伴關係，台灣可以在秘魯做更多生意，舉例來說，秘魯的強項是農業，但電子產業並不發達，這就是雙方的機會。秘魯和台灣有很好的情誼，希望這有助於增加雙邊貿易，先從進口台灣、出口台灣開始」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法