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用數位簽章 從源頭阻詐 卓揆：企業廣告勿投非實名制平台

2024/11/15 05:30

行政院長卓榮泰昨表示，希望國內各大企業有共識，從源頭減少網路詐騙廣告。 （資料照）行政院長卓榮泰昨表示，希望國內各大企業有共識，從源頭減少網路詐騙廣告。 （資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕網路廣告實名制將於明年上路，九大公股行庫日前率先暫停投放非實名制社群平台廣告。行政院長卓榮泰昨於行政院院會表示，這是好的發展，充分感受到民間社會一起投入打詐政策的力量，要求相關部會持續與業者聯繫、進行互惠溝通，希望進一步擴及國內各大企業，從源頭減少網路詐騙廣告。

卓揆感謝金融單位帶頭打詐

卓榮泰指出，銀行公會理事長提出方案，對於非實名制社群網站的平台要暫停刊登廣告投放，從民間自主性動作，充分感受到民間社會的力量，一起投入打詐政策，這是非常好的發展。金融單位率先實施阻詐、防詐方案，且積極對社會公開說明，有助提升企業正面形象，值得肯定與感謝。

卓榮泰說，金融單位包括公營行庫在臨櫃堵詐及防詐方面都有相當成效，希望國內銀行業者繼續與政府合作，響應打詐專法的實施以及「電子簽章法」，落實廣告實名制。

希望各大企業跟進一起執行

他強調，相關部會要持續與業者溝通，以數位簽章等技術來識別、驗證網路廣告的委託刊播者及出資者身分，從源頭有效減少網路詐騙廣告。這是「打詐新四法」實施後，能提供的有力法律支持，各部會應該與各相關的企業進行互惠溝通，除了金融單位，也希望能擴及到國內各大企業都能有這樣的共識。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會補充，卓揆所指擴大部分，主要是針對數位簽章部分，希望相關部會繼續與業者溝通，用數位簽章的技術識別，驗證網路廣告的委託、託播者的身分，希望各大企業能有共識，大家一起來執行。

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