立委抨擊 3大融資公司套利逾10％

民進黨立委郭國文昨抨擊，三大融資公司成為房市控管的破口，並且大賺監理套利。（記者王孟倫攝）

從公民營銀行取得2％低利率資金 再放款利率12～14％

〔記者王孟倫／台北報導〕立委郭國文昨再度點名國內三大融資公司（中租、裕融、和潤），先從公民營銀行取得二％低利率，再透過旗下投資公司，向中小型建商放款十二到十四％，一轉手就套利十個百分點；金管會主委彭金隆表示，相關訊息已主動掌握，一個月內將提報告說明。

彭金隆昨赴立法院備詢。郭國文指出，三大融資公司向公股行庫及其他民營機構取得一九七三億餘元資金，成為房市控管的破口；之前政府打炒房，對銀行法第七十二條之二進行信用管制，使得部分中小型建商因貸不到資金，只好轉向融資租賃公司，但這些融資公司透過成立投資公司方式，轉手放貸利率高達十二到十四％，中間轉手套利約十個百分點。

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他形容，三大融資公司過去被批評是「薯條三兄弟」，現在是「土匪三兄弟」，且這涉及到「監理套利」，因為金管會無法直接監理融資公司，更造成不公平，要求國銀落實貸後管理。

彭金隆︰1個月內報告說明

彭金隆回應說，金管會已主動掌握且關切，七十二條之二對於銀行流動性、過度集中風險，都有特別關注，若一般企業融資，最後還是把資金流入不動產，風險角度都是一樣的。他強調，金管會已進行調查，將儘快提出報告向立委說明。

銀行局局長莊琇媛表示，因打炒房信用管制，對中小型建商影響較大，因而轉向融資租賃公司借貸，融資公司主要貸款對象為企業法人、非一般民眾，金管會之前已主動關切，融資公司的確有一些放款與不動產有關。

郭國文建議，銀行應嚴格落實貸後管理，把貸放給融資公司的資金收回；莊琇媛解釋，這部分尚須「審慎研議」，因如果臨時收回貸款，恐怕造成建商周轉不靈，對於銀行債權確保也會有問題，這必須經過內部研議，看怎樣的管理方式較為妥適。

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