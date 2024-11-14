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台積攜手環境部 推動碳捕捉導入焚化廠

2024/11/14 05:30

台積電昨於中科舉行台中零廢製造中心商轉典禮。（台積電提供）台積電昨於中科舉行台中零廢製造中心商轉典禮。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨於中科舉行台中零廢製造中心商轉典禮，並與環境部簽署碳捕捉合作備忘錄，零廢製造中心成為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域，未來將公私協力共同發展薄膜碳捕捉技術並導入公有焚化廠，以創新的減碳技術擴大永續影響力。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，循環經濟能提高資源利用效率，這是企業成長與環境保護共贏的機會。透過成立零廢製造中心，台積電希望驅動各產業更重視並投入循環經濟，公司將延續台中零廢製造中心的成果，在各地設置更多的零廢製造中心。

具以廢養綠減碳成效

秦永沛指出，零廢製造中心是台灣第一個導入薄膜碳捕捉技術的示範場域，在廢棄物處理過程中產生的廢熱，透過碳捕捉技術，在碳被排出煙道之前，將其捕捉下來，不僅可減少溫室氣體排放，更達成以廢養綠的減碳成效。

而根據台積電和環境部簽署的合作備忘錄，雙方將在碳捕捉、碳減排及綠色技術創新等多個領域展開深度合作，並計畫合作將碳捕捉技術導入公有焚化廠，捕捉的二氧化碳則於冷凍液化後，運輸至再利用端或封存場，以實現碳中和目標。環境部長彭啓明表示，他看好與台積電的合作，可將技術導入、讓各行各業都可使用。

彭啓明並分享，他前兩個月出國兩次，遇到德國、歐盟等環保或經濟部門高層官員，他們都會問台積電環保做得好不好？會不會造成一些環境污染、用水用電的問題？他都跟國外官員保證，台積電的環保是台灣的標竿、第一流水準。他打趣說，唯一提醒國外官員要注意的就是台積電做得太好，可能會吸引很多人都跑去台積電工作。

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