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美、中、歐政府 都要求在地化 歐三大晶片廠︰嚴峻挑戰

2024/11/13 05:30

英飛凌（Infineon）等歐洲3大電腦晶片製造商的執行長都表示，美國、中國和歐洲政府都要求打造自己的半導體產業，將導致生產成本升高，對他們的業務而言，這是個日益嚴峻的挑戰。（路透資料照）英飛凌（Infineon）等歐洲3大電腦晶片製造商的執行長都表示，美國、中國和歐洲政府都要求打造自己的半導體產業，將導致生產成本升高，對他們的業務而言，這是個日益嚴峻的挑戰。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和意法半導體（STMicroelectronics）等歐洲三大電腦晶片製造商的執行長罕見共同發聲，指美國、中國和歐洲政府都要求打造自己的半導體產業，對他們的業務而言，是個日益嚴峻的挑戰。

川普成功回鍋當選美國總統後，英飛凌、恩智浦和意法半導體的執行長，十一日罕見同時露面指出，過去十年，他們的業務一直被不確定性和民族主義產業政策的趨勢影響。

英飛凌執行長漢尼貝克（John Hanebeck）在慕尼黑舉行的電子會議上表示：「風險在於，我們會加速這個破碎化，供應端正在破碎化，而且可能隨著注定會發生的關稅增加而變得更糟。」

這三家公司都是汽車、電力控制和工業晶片的主要供應商。由於中國電動車市場蓬勃發展，三家公司在中國的業務都表現強勁。意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示，在不同地區重建供應和生產鏈，以製造「中國歸中國」、「西方歸西方」的晶片，無論在材料還是工程方面，成本都居高不下。

恩智浦執行長席佛斯（Kurt Sievers）指出，沒有哪個國家能夠主宰晶片產業，或獨立於其他國家之外，「如果可以這樣做，晶片將變得非常昂貴，以至於沒有消費者能夠負擔得起採用晶片的裝置。我相信隨著時間的推移，各國政府都會了解這一點」。

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