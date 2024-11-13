因應川普2.0 日、韓祭晶片補助措施

台積電在日本熊本設廠，也獲日政府補助。（資料照）

石破茂宣布砸2.1兆元 振興半導體、AI產業

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本首相石破茂承諾將透過補貼和其他財務誘因，向半導體和人工智慧（AI）產業提供逾十兆日圓（約二．一兆台幣）支持，以加強對晶片供應鏈的控制。另，南韓執政黨國會議員提案，向晶片製造商提供補貼，並免除每週工時最多五十二小時的上限，以因應美國總統當選人川普未來就任後，可能採取的關稅措施所帶來風險。

韓執政黨提免除工時上限

石破茂表示，希望在二○三○財年向半導體和AI產業提供逾十兆日圓的政府援助，以帶動未來十年超過五十兆日圓的公共和私人投資，此舉在於加強對晶片供應鏈的控制，避免諸如美中貿易戰這類地緣政治緊張帶來的衝擊。

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彭博報導，這項新的融資計畫將與去年提出的約四兆日圓半導體產業專案基金分開，並將羅列於即將推出的經濟刺激計畫中，後者的目標在於產生約一六○兆日圓的經濟影響。日本去年推出的四兆日圓專案基金，已向台積電九州熊本廠和北海道的Rapidus撥款，後者的目標是到二○二七年開始量產先進邏輯晶片。

這筆額外的資金將協助日本縮小與美中等大國在支持晶片產業經費上的差距。美國及其盟國致力在AI驅動的半導體能力方面領先中國，決策人士認為，AI領域對經濟安全至關重要。

美國總統拜登二○二二年簽署「晶片與科學法案」，將提供在美設廠的晶片製造商三九○億美元（約一．二六兆台幣）補貼，並提供七五○億美元貸款和擔保，以及最高二十五％的稅額減免。

中國則可能向晶片產業投入更多資金，中國在建的晶圓廠數量居世界第一，並且一直在推出「大基金」，以監督國家對本土晶片大廠中芯國際和華為等公司的投資。

南韓總統尹錫悅上週警告，川普揚言對中國進口產品徵收高額關稅，可能導致中國大幅降低出口價格，進而削弱南韓晶片廠的海外競爭力。執政的國民力量黨國會議員李喆圭等日前提出補貼等方案，強調在美中晶片戰中，中國、日本、台灣和美國都向製造商提供補貼，這項法案有助於南韓企業因應挑戰。

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