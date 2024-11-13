晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》公股人事布局生波

2024/11/13 05:30

台灣金聯董事長呂政璋六日甫上任，八日下午宣布請辭，上任不到三天，成為繼前勞動部長林美珠後，任期第二短的董事長。（本報資料照）台灣金聯董事長呂政璋六日甫上任，八日下午宣布請辭，上任不到三天，成為繼前勞動部長林美珠後，任期第二短的董事長。（本報資料照）

近日台灣金聯董事長人事生波，部分人士批評賴政府「酬庸、用人唯親」等。然而，政府任命政務官或公股事業負責人，須負責規劃及執行政策等，任用立場相近者本是常態，民主國家皆然；且除獨立機構外，執政當局想換就換，不論是基於年齡、立場、專業等考量，藍綠執政都是相同作法，今年8月公股銀行人事大搬風就是如此，不同的是，當時卸任者未公開表達不滿，繼任者也無家族事業爭議。

台灣金聯為財政部旗下泛公股金融事業機構之一，由財政部及銀行公會主導成立，協助金融機構處理不良資產；隨著銀行不良債權大減，台灣金聯角色不再吃重。不過，台灣金聯董事長屢有風波，其中又以馬政府任命的陳松柱爭議最大，他因未經董事會決議擅自發放投資獎勵金「自肥」2100多萬元，不僅被財政部撤職，更遭法院判刑，拖累台灣金聯形象。

至於民進黨執政時期，台灣金聯引起討論多因人事布局，前勞動部長林美珠因「小英表姊」的身分引發聯想而請辭，成為任期最短的1日董座，不少人私下為她抱不平。這次行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接掌台灣金聯，因其家族事業爭議遭質疑，加上時任董事長施俊吉卸任前召開記者會稱「擋人財路」，導致人事風波愈演愈烈，為平息紛擾，呂政璋上任不到3日閃辭，成為任期第2短的董座。

持平而論，賴政府上任後，公股人事布局普遍評價不錯，包括最大「黑馬」台北101董事長賈永婕。未料，這次台灣金聯更換董事長引起如此大風波，連帶政府公股人事布局均遭質疑。政府應記取此次教訓，人事異動順利交接並非必然，新任者與卸任者均可能引發風波，未來人事安排應審慎周延，除了專業、年齡、人格操守、政治立場等背景，包括家族成員、性格作風等，可能也要納入考量。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財