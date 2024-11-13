財經青紅燈》公股人事布局生波

台灣金聯董事長呂政璋六日甫上任，八日下午宣布請辭，上任不到三天，成為繼前勞動部長林美珠後，任期第二短的董事長。（本報資料照）

近日台灣金聯董事長人事生波，部分人士批評賴政府「酬庸、用人唯親」等。然而，政府任命政務官或公股事業負責人，須負責規劃及執行政策等，任用立場相近者本是常態，民主國家皆然；且除獨立機構外，執政當局想換就換，不論是基於年齡、立場、專業等考量，藍綠執政都是相同作法，今年8月公股銀行人事大搬風就是如此，不同的是，當時卸任者未公開表達不滿，繼任者也無家族事業爭議。

台灣金聯為財政部旗下泛公股金融事業機構之一，由財政部及銀行公會主導成立，協助金融機構處理不良資產；隨著銀行不良債權大減，台灣金聯角色不再吃重。不過，台灣金聯董事長屢有風波，其中又以馬政府任命的陳松柱爭議最大，他因未經董事會決議擅自發放投資獎勵金「自肥」2100多萬元，不僅被財政部撤職，更遭法院判刑，拖累台灣金聯形象。

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至於民進黨執政時期，台灣金聯引起討論多因人事布局，前勞動部長林美珠因「小英表姊」的身分引發聯想而請辭，成為任期最短的1日董座，不少人私下為她抱不平。這次行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接掌台灣金聯，因其家族事業爭議遭質疑，加上時任董事長施俊吉卸任前召開記者會稱「擋人財路」，導致人事風波愈演愈烈，為平息紛擾，呂政璋上任不到3日閃辭，成為任期第2短的董座。

持平而論，賴政府上任後，公股人事布局普遍評價不錯，包括最大「黑馬」台北101董事長賈永婕。未料，這次台灣金聯更換董事長引起如此大風波，連帶政府公股人事布局均遭質疑。政府應記取此次教訓，人事異動順利交接並非必然，新任者與卸任者均可能引發風波，未來人事安排應審慎周延，除了專業、年齡、人格操守、政治立場等背景，包括家族成員、性格作風等，可能也要納入考量。（鄭琪芳）

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