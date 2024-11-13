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力挺打詐 非實名制登錄社群平台 基金業者自發響應 暫停投放廣告

2024/11/13 05:30

投信投顧公會理事長劉宗聖昨表示，境內外基金業者已自發性響應對非實名制社群平台抽廣告。（資料照）投信投顧公會理事長劉宗聖昨表示，境內外基金業者已自發性響應對非實名制社群平台抽廣告。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上週由兆豐金控發起、公股行庫跟進，針對無實名制社群平台抽廣告後，投信投顧公會理事長劉宗聖昨表示，境內外基金業者已自發性響應對非實名制社群平台抽廣告，防詐、打詐人人有責，詐騙集團透過社群平台投放不實的廣告，詐騙民眾的情況相當氾濫，社群平台基於社會責任應落實實名制審查，以保護平台上廣大的閱聽大眾。

投信投顧公會 推自律規範

劉宗聖指出，不僅他任職的元大投信，包括境內外基金業者也都有相當多的「正面回應」；為保護民眾，公會也將持續加強對會員及民眾宣導，希望大家一起攜手防詐、阻詐。

為避免財經網紅代言產品過度渲染、造成社會亂象，投信投顧公會今年5月已推出最新自律規範，納管合作的網紅，如今更進一步「阻詐」。

劉宗聖表示，除暫停在非實名制登錄的社群網站、平台等投放廣告與業務活動，對於非實名制平台的直播主、網紅、版主等廣告行為也將暫停贊助；換句話說，若金融業不在這些平台投放廣告，那麼平台所出現的金融業廣告，可能都是詐騙集團所投放的，希望能阻止詐騙集團的惡行、守護民眾權益。

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