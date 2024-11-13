晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

半導體需求熱 上銀：明年優於今年

2024/11/13 05:30

上銀董事長卓文恒表示，半導體、航太產業景氣相對暢旺，上銀明年營收、獲利將較今年成長。（記者林菁樺攝）上銀董事長卓文恒表示，半導體、航太產業景氣相對暢旺，上銀明年營收、獲利將較今年成長。（記者林菁樺攝）

開發物流AI機器人 明年下半年小批量產

〔記者林菁樺／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）昨天舉行法說會，董事長卓文恒表示，半導體、航太產業景氣相對暢旺，上銀明年營收、獲利將較今年成長。至於外界關切的機器人，上銀正與美國新創業者開發物流AI機器人，明年下半年小批量產，集團在機器人相關營收預計於2026年達到1成。

卓文恒昨分享今年到美國、德國、義大利、日本等地參展的心得，他表示參展人潮多有回到疫情前水準。對各市場展望，卓文恒指出，美國隨降息、選舉結束，最為樂觀；日本、東南亞表現也不錯；中國因美國關稅保護可能再起，相對不明朗，但美中貿易戰已有經驗，面對關稅問題，中國都有布局，估計衝擊有限；至於歐洲景氣，因汽車產業不佳，最為低迷。

機器人營收 後年突破1成

機器人話題最受法人關切，卓文恒表示，上銀布局以專用型AI機器人為主，如可應用在物流搬運、焊接等。他指出，集團和美國新創業者合作開發AI物流機器人，上銀提供減速機、大銀（4576）提供驅動器等產品，預計明年下半年小批量生產，已有10多家國際物流業者有興趣，機器人領域會持續成長，機器人相關營收有望在後年突破1成。

至於兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）影響，卓文恒指出，關稅約6%到8%，原是經銷商要負擔，協商後上銀與經銷商各吸收一半；上銀第3季財報也顯示，毛利率為30.7%，較第2季31.5%下滑，上銀指出，毛利率部分有受到ECFA影響。

上銀今年資本支出約29億元，因德國子公司將收購捷克的孫公司，並在法國設立子公司，與新加坡遷廠、馬來西亞設立子公司等，都會在今年完成，明年資本支出會低於今年，以設備添購、汰換更新為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財