半導體需求熱 上銀：明年優於今年

上銀董事長卓文恒表示，半導體、航太產業景氣相對暢旺，上銀明年營收、獲利將較今年成長。（記者林菁樺攝）

開發物流AI機器人 明年下半年小批量產

〔記者林菁樺／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）昨天舉行法說會，董事長卓文恒表示，半導體、航太產業景氣相對暢旺，上銀明年營收、獲利將較今年成長。至於外界關切的機器人，上銀正與美國新創業者開發物流AI機器人，明年下半年小批量產，集團在機器人相關營收預計於2026年達到1成。

卓文恒昨分享今年到美國、德國、義大利、日本等地參展的心得，他表示參展人潮多有回到疫情前水準。對各市場展望，卓文恒指出，美國隨降息、選舉結束，最為樂觀；日本、東南亞表現也不錯；中國因美國關稅保護可能再起，相對不明朗，但美中貿易戰已有經驗，面對關稅問題，中國都有布局，估計衝擊有限；至於歐洲景氣，因汽車產業不佳，最為低迷。

請繼續往下閱讀...

機器人營收 後年突破1成

機器人話題最受法人關切，卓文恒表示，上銀布局以專用型AI機器人為主，如可應用在物流搬運、焊接等。他指出，集團和美國新創業者合作開發AI物流機器人，上銀提供減速機、大銀（4576）提供驅動器等產品，預計明年下半年小批量生產，已有10多家國際物流業者有興趣，機器人領域會持續成長，機器人相關營收有望在後年突破1成。

至於兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）影響，卓文恒指出，關稅約6%到8%，原是經銷商要負擔，協商後上銀與經銷商各吸收一半；上銀第3季財報也顯示，毛利率為30.7%，較第2季31.5%下滑，上銀指出，毛利率部分有受到ECFA影響。

上銀今年資本支出約29億元，因德國子公司將收購捷克的孫公司，並在法國設立子公司，與新加坡遷廠、馬來西亞設立子公司等，都會在今年完成，明年資本支出會低於今年，以設備添購、汰換更新為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法