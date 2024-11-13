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多元、公平與包容 彰銀獲「2024幸福企業」金獎

2024/11/13 05:30

彰化銀行獲頒發「2024幸福企業票選」金融管顧類金獎，由彰銀副總經理吳慧貞（右）代表領獎。（彰化銀行提供）彰化銀行獲頒發「2024幸福企業票選」金融管顧類金獎，由彰銀副總經理吳慧貞（右）代表領獎。（彰化銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕彰化銀行致力建構多元、公平及包容的工作環境，提升員工成就感與歸屬感，於十一日獲1111人力銀行頒發「二○二四幸福企業票選」金融管顧類金獎，由彰銀副總經理吳慧貞代表領獎，肯定該行於友善職場的耕耘及對員工的用心，成為上班族心目中之優質企業。

彰化銀行連續多年獲利成長二十％，已連續十年入選台灣高薪一○○指數成分股，提供員工優渥的薪資福利，另有各項津貼及獎金制度，加上升等制度透明，薪資成長最有感。依證交所公布資料，二○二三年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」中，彰銀高達一三○萬元。

彰化銀行表示，員工是企業最重要的資產，該行提供完善的福利制度，重視員工培育及職涯發展，推出全方位專業課程，協助其多元發展之機會；另自二○一九年起開辦員工持股信託，鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活，以信託方式照顧員工並凝聚員工向心力，截至十月底全行參與率為九十七．八五％；為鼓勵生育，同年開始提供生育津貼補助，迄去年已補助一三○名新生寶寶。

彰化銀行打造永續共融的幸福職場，積極從環境、社會、公司治理各面向落實ESG，在員工照護方面，納入專業的職業衛生管理師及護理師，優化安全職場環境，設有太極拳、籃球、羽球、桌球、登山等各項運動社團，除了不時舉辦體育競賽、員工健行等活動外，每年舉辦大型健康促進活動，強化員工身心健康。經由員工照護機制，提升現職人員福利，加強員工歸屬感，也透過員工持股信託及退休優惠存款，延伸至對退休員工提供生活保障，打造彰銀一家的幸福企業。

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