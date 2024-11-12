美對中若課重稅 有利台競爭產業

若美對中關稅再提高，台灣應可從中得利，但實際仍要視提高關稅的商品品項和台灣產業是互補或競爭而定。（法新社資料照）

中研院︰可望因轉單受惠

〔記者楊媛婷／台北報導〕外界關注美國準總統川普若兌現對中商品課徵關稅六十％政見，對台灣可能帶來的影響；中研院經濟所代理副所長楊淑珺昨表示，若美對中關稅再提高，台灣應可從中得利，但實際仍要視提高關稅的商品品項和台灣產業是互補或競爭而定。

中研院昨赴立院教育文化委員會報告業務，民進黨立委林宜瑾質詢時，援引日本學者小笠原欣幸稱川普當選可能成台灣惡夢危險徵兆，總體局勢恐有利中國，以及若美中貿易戰加劇，也可能會成為台灣機會等說法，要求中研院分析川普當選對台影響。

請繼續往下閱讀...

本身是總體經濟專家的楊淑珺回應表示，若川普提高中國商品關稅到六十％，台灣應有機會從中得利；但要更進一步分析，若是和台灣互補的產業商品，會對台灣帶來衝擊，若是競爭的商品，則台灣產業可能因轉單得利。

國民黨立委洪孟楷則援引《紐約時報》日前報導，詢問川普上任後，若退出「巴黎氣候協定」是否會帶來衝擊；中研院院長廖俊智表示，這會影響全球二○五○淨零排放目標，必須提早因應，也應持續發展地熱、去碳燃氫等乾淨能源技術；另因燃煤排碳量是燃氣的兩倍，現階段應將燃煤發電轉為燃氣發電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法