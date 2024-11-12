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薪資增速高於物價 實質薪資漲幅4年最大

2024/11/12 05:30

主計總處公布1-9月總薪資年增4.11%。（中央社）主計總處公布1-9月總薪資年增4.11%。（中央社）

前9月實質總薪資年增1.8％ 經常性薪資高低差距縮5年最小

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一至九月經常性薪資年增二．七二％，總薪資年增四．一一％、為十年最大增幅；剔除物價因素，前九月實質經常性薪資及實質總薪資分別年增○．四五％及一．八％，均為四年最大增幅，薪資增速高於物價漲幅。另，前九月經常性薪資最高的第9十分位數與最低第1十分位數比值二．七九、為近五年最低，薪資高低差距縮小。

製造業加班15.9小時 10年最高

九月底工業及服務業全體受僱員工八四七．八萬人，月增二千人、年增四．九萬人。前九月受僱員工平均八四四．四萬人、年增二．七萬人，其中住宿餐飲、醫療保健及社會工作服務業分別年增一．五萬人及一萬人，製造業則減三．三萬人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，雖然製造業受僱人數減少，但九月製造業加班工時十六．一小時、年增一．二小時，前九月製造業加班工時十五．九小時、為近十年同期最高，顯示製造業景氣還是不錯。

前九月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬六三六四元、年增二．七二％，經常性薪資中位數三萬七一九五元、年增三．二九％；加計非經常性薪資（獎金、加班費等），總薪資平均六萬二四五○元、年增四．一一％。扣除物價漲幅後，實質經常性薪資四萬三一三三元、年增○．四五％，實質總薪資五萬八○九八元、年增一．八％。

主計總處並首度公布全體受僱員工經常性薪資分布，將薪資由低至高排序後均分為十組，前九月第1十分位數為二萬七四七○元、年增四．○五％，第9十分位數為七萬六七二八元、年增二．七五％，兩者比值（D9/D1）降至二．七九，差距續縮小。譚文玲說，D1增幅大於D9，使得差距縮小，與最低工資調幅較大有關。

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