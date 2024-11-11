台股週漲3.4％ 投顧看好年底行情

投顧業者表示，雖然台股短線漲多，但市場處於年底行情上升波，應把握回檔機會布局。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕亞股在川普當選後，短線迎來一波慶祝行情，根據統計，上週亞股漲幅前四強依序為中國、新加坡、日本及台灣。投顧業者表示，實際上選前三個月台股就已是「進三退二」、逐步攀高，且看好年底行情，建議可逢低布局。

根據統計，亞股上週漲幅前四名股市，依序為上海綜合漲五．五一％、新加坡漲四．七五％、日經二二五漲三．八四％及台灣加權指數漲三．四％。其中，台股指數週上揚七七三．八一點，收在二萬三五五三．八九點，成交量緩步上揚，五日均量三八三○億元，呈「價漲量增」格局。

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永豐投顧指出，對照國際市場，美股「領漲」主因選舉結束且勝負差明顯，市場擔憂的爭議不存在，因此釋放不確定性。而川普拿下總統寶座，市場認為新一輪貿易戰即將開打，中國勢必面對高額關稅，但中股選後仍有表現，並未出現恐慌下跌，後續值得關注。

「年底行情，搭配政治空窗期」，永豐投顧表示，美國總統選舉雖已結束，但權力交接要到明年元月，在此之前是一段「空窗期」，而此一時間又與年底作帳行情重疊，可望形成中期行情。

永豐投顧強調，短線壓力釋放，股價衝高，建議追高謹慎。但市場處於年底行情上升波，特別是產業訊息有利主流股，因此應把握回檔機會布局，預料本週指數區間為二萬三五○○點至二萬四五○○點。

台新投信則表示，展望台股後市，技術面已於七、八月諸多利空時築底波段低點一萬九六六二．七四點，應不致再度跌破；另，根據歷史經驗，第四季台股「易漲難跌」，股價回檔可伺機找買點。

類股操作上，台新投信看好AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈、關鍵零組件、生技產業、重電族群；低軌道衛星、IC設計族群及高股息殖利率族群。

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