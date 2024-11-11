不敵美制裁 中國2.2萬晶片公司倒閉

缺乏關鍵核心技術，過去五年，中國有超過二．二萬家晶片公司倒閉。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國從二○一九至二○二○年開始對中國半導體業實施制裁，由於許多中小型晶片公司缺乏核心技術，加上缺乏政府經費奧援，截至二○二三年底，中國已有超過二．二萬家晶片公司倒閉。此外，今年前七月，中國晶片進出口逆差超過一二○○億美元，顯示中國在高階晶片上仍受制於人，須高度依賴進口。

根據中國「鈦媒體」報導，二○二三年中國吊銷和註銷登記的晶片相關企業達破紀錄的一．○九萬家，較二○二二年全年的五七四六家暴增約九十％，過去五年有超過二．二萬家晶片公司倒閉。

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中國大量晶片公司倒閉，主因許多中小型業者缺乏關鍵核心技術，難以跨過技術壁壘，被迫退出市場。北京清華大學教授魏少軍統計，二○二三年中國三二四三家晶片設計公司中，年收入不到一千萬人民幣（約四四七四萬台幣）就高達一九一○家，占總數約五十五％。

另一問題是缺乏投資，美國限制投資中國半導體產業，歐洲投資人也因美國制裁而卻步。長江存儲等大型公司已斥資數十億美元尋找替代供應商與採購第三方設備，華為則打造秘密的代工廠網絡以維持業務，小型晶片公司當然沒有足夠的資源跟上。

此外，根據中國海關總署統計，今年前七月，中國進口晶片數量達三○八一億顆，總值約二一二○億美元（約六．八兆台幣），分別較去年同期成長十四．五％、十一．五％，顯示美國在對中國高頻寬記憶體（HBM）實施出口限制前，中國企業積極儲存這類高階晶片。

與此同時，今年前七月，中國出口的晶片一六六六億顆，主要為汽車、家電和各類消費電子所用的傳統晶片，總值為九百億美元，分別較去年同期增加十．三％、二十二．五％。今年前七月，中國晶片進出口貿易逆差達一二二○億美元，而《電子時報》最新研究顯示，今年中國晶片進出口貿易逆差上看二三八三．五億美元，將較二○二三年增加三％。

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