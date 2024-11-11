美令台積7奈米以下晶片 即起停供中國

知情人士指出，美國商務部下令台積電，即日起停止向中國客戶提供驅動人工智慧（AI）加速器與圖形處理器（GPU）的七奈米以下先進製程晶片。（法新社資料照）

商務部「通知函」告知出口新限制

快速反制中藉白手套取得高階晶片

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，知情人士指出，美國商務部下令台積電，即日起停止向中國客戶提供驅動人工智慧（AI）加速器與圖形處理器（GPU）的七奈米以下先進製程晶片。

台積已通知受影響客戶

知情人士表示，美國商務部以「通知函」形式告知台積電此出口限制，此方式允許美國政府單位繞過冗長流程，對特定企業快速實施新許可要求。據悉，台積電已通知受影響的客戶，將自十一日起停止供貨。

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對此，台灣經濟部表示：「台積電針對出口管制議題，定期與政府進行討論，同時表明將遵守國內與國際規則。」台積電發言人也表示，台積電是一家遵守法規的公司，「致力遵守所有可實施的規則與規範，包括出口管制」。

報導指出，美國商務部此最新行動將衝擊更多企業，並允許美國評估是否有其他公司將晶片轉移給華為用於AI處理器上。台積電上月通知美國商務部，其晶片被發現用於華為最先進AI處理器昇騰910B上，存在違反出口管制事宜。

華為是美國遏阻中國AI發展的核心企業，二○一九年華為被列入美國實體清單中，即供應商必須取得許可，才能將任何產品或技術出貨給華為；而任何可能協助華為發展AI能力的許可，都可能被駁回。

近期傳出台積電暫停供貨中國晶片設計公司算能科技，因其晶片與在華為昇騰910B上發現的晶片相符。目前無法判定該晶片最終是如何出現在華為昇騰910B上。二○二二年推出的華為該AI處理器，被認為是中國迄今最先進的AI晶片。

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