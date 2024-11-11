〈財經週報-投資趨勢〉AI崛起及能源轉型推動電力產業的巨大齒輪

德州電力業者Vistra是今年美國S&P 500指數前三季漲幅最大的個股。（彭博）

■高君逸

你知道今年美國S&P 500指數前三季漲幅最大的個股是哪間公司嗎？答案並非是目前最夯的AI晶片業者NVIDIA，而是一間德州電力業者Vistra；此外，今年S&P 500指數前三季漲幅最大的類股也是公共事業股。過往大家認為最為牛皮的公共事業股為何今年可以大放異彩？

資料中心電力需求 年複合增長率近15%

國際能源署IEA預估2024年全球電力需求增長率將達4%，為2007年以來扣除金融海嘯及新冠疫情復甦時期的最高增長率，該機構也樂觀預估2025年電力需求仍將維持4%的高增長率。IEA分析，今年熱浪襲擊多個地區，冷氣機使用率大幅提升，為主要電力需求來源。另一方面，隨著AI的崛起，資料中心的電力需求也開始受到重視。目前資料中心電力消費佔全球電力需求比重僅約1~2%，然而預估2030年以前，該比重將提升至3~4%，意謂著資料中心電力需求的年複合增長率將近15%。

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建構AI模型的超大型（Hyperscale）資料中心電力需求相當驚人，單一個該類型的資料中心就需要150百萬瓦（MW）的電力，大約可提供4萬個家庭用電。而且由於密度相對集中，對當地的電力供給影響將會造成重大影響，因此，資料中心業者必須尋求與電力業者合作開發新的電力來源，才能保證電力供給無缺。亞馬遜在賓州購買附有核電廠的資料中心，其後也與維吉尼亞州及華盛頓州的電力業者協議開發新型小型模組化核反應爐（SMR），谷歌與Meta先後與地熱技術業者簽訂合作協議，而微軟則是與賓州電力業者簽訂協議，修復並重啟1979年核災事故受損的三哩島核反應爐。而在這些大型資料中心業者的積極投入下，美國電力產業也開始熱絡起來。

電費未來可能持續攀高

資料中心業者積極搶電也開始使電力供不應求的情況逐漸浮現，負責美東13州電網營運的PJM於7月底進行2025-2026年的電力競標，由於老舊電廠退役影響，總標售電容量較前次標售降低，然而需求卻相對提高，使得整體電力標售總額由前次的22億美元大幅飆升至147億美元。屆時電力業者勢必將把高昂的成本轉嫁至消費者身上，當地民眾未來可能面臨持續攀高的電費帳單。

而在美東缺電的背後，除了上升的需求外，更多來自於能源轉型所造成的後果。老舊的燃煤電廠正逐漸退役，然而再生能源佈建速度緩慢，加上目前主流的再生能源如太陽能及風力發電容易受到天候影響造成供電不穩，因此核能發電又再度成為市場矚目的焦點。然而傳統核能雖可達到幾近零碳排，但其發電後所產生的核廢料問題至今仍然無解。因此，目前市場更加期待的是「核融合」技術，相較於傳統的核分裂技術，核融合可以產生更加巨大的能量，也幾乎不會產生核廢料。微軟已於去年與核融合新創公司Helion Energy簽訂合作協議，力拼五年內商轉全球首座核融合反應爐。待其技術成熟，全球能源市場將有望出現巨大轉變。

全球電力產業將不再如過往般的死氣沉沉，包括AI崛起所帶來的巨大電力需求，以及能源轉型所創造的無限潛能，都讓投資者的目光再度投注在這個持續被忽視的產業上。

（作者為野村環球基金經理人）

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