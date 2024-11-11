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〈財經週報-國際市場展望〉美國大選不確定性消除 聯準會降息1碼 美股指數創新高

2024/11/11 05:30

美國總統大選和聯準會利率會議結果出爐，美股三大指數同時寫下歷史新高。（法新社）美國總統大選和聯準會利率會議結果出爐，美股三大指數同時寫下歷史新高。（法新社）

■林良一

雖然美股企業財報及展望公布仍持續進行中，但上週全球股市走勢聚焦兩大重磅事件，包括美國總統大選和聯準會利率會議結果。選前因政治不確定性，市場持觀望態度，美股盤勢呈現區間震盪，且波動劇烈。VIX恐慌指數一度上升至22以上，但隨後便快速回落。

隨著各選區逐步完成開票，川普以壓倒性票數跨越當選門檻，他所屬的共和黨也一舉奪下參議院過半席次，並成為眾議院最大黨派，形成完全執政。川普勝選激勵「川普交易」熱潮，美元及加密貨幣應聲大漲，美元指數一度向上突破105，為7月初以來新高，比特幣價格突破歷史高點記錄，股債及大宗商品市場也出現極大波動。

美國大選不確定性消除 金融市場各自表態

美國大選後第一個交易日，股債市圍繞川普主要政見。美股三大指數S&P 500、道瓊及那斯達克指數，一同寫下歷史新高。川普提出的政策，主打降低管制、減稅、支持美國製造並加強貿易保護，帶動金融、軍工及製造業股價強勢上漲。特斯拉執行長馬斯克公開站台川普，並在競選期間擲重金助選。川普勝選後，特斯拉股價水漲船高，單日飆漲14.75%。上週輝達正式取代英特爾，被納入道瓊指數，使輝達股價持續走高，奪回美股市值王寶座，並帶動費城半導體及尖牙股FANG+指數同步上揚。

另外，川普提倡石油及天然氣鑽探，抑制能源價格，以打壓通膨，使油價隨著川普票數領先而走低。而美債殖利率則是延續先前的走勢，10年期公債殖利率一路上升至4.4%之上，因市場擔憂川普執政後加大舉債以推行財政刺激政策，使美國公債發行量增加、殖利率上升、債券價格承壓。

選後首次聯準會利率會議 降息1碼但通膨仍高

美國總統選舉結果出爐後，市場焦點轉向第2個重頭戲，也就是聯準會利率會議。11月7日聯準會如市場預期宣布降息1碼，為降息循環啟動後第2次降息。聯準會主席鮑爾表示，美國總統大選結果短期內不會影響聯準會政策。但最新的聲明稿亦刪除「對通膨持續邁向2%的信心增強」的字眼，隱含降息步調及節奏可能延長的訊息。聯準會表示目前官員們未預設中性利率的水準，未來將持續根據經濟表現決定下一步貨幣政策。11/8的FedWatch數據顯示，雖然市場認為聯準會12月降息1碼的機率仍有75.2%．但後續降息腳步可能放緩。

除了美國以外，上週英國及加拿大央行也都宣布降息1碼，瑞典央行則是降息2碼。聯準會利率決策出爐後，S&P 500及那斯達克指數持續由科技巨頭領漲，持續刷新歷史高點記錄，美國10年期公債殖利率及美元則是出現回落。

市場激情過後 後市表現回歸企業基本面 AI效益開始顯現

美國總統大選結果及聯準會11月利率決策出爐，不確定性消除，使市場未來將重新聚焦企業財報及展望結果。根據彭博統計，科技巨頭亞馬遜、微軟、谷歌及META，第3季投入590億美元在資料中心設備和其他固定資產，創下單季紀錄。這些企業不約而同表示，AI已經開始為營收帶來貢獻，預計明年對AI的資本支出將保持高水準。

在經濟放緩的背景下，AI為少數仍保持高速成長的產業，強勁需求可望帶動相關 類股表現，使股市中長線保持牛市格局。目前市場最期待的莫過於11/20輝達將公布的財報及展望，可作為AI發展的風向球。本周美國10月通膨及零售銷售數據將出爐，投資人需持續對美國通膨及終端消費力道保持關注。雖然美國新任總統川普曾表示執政後將提高進口關稅，但新政府當務之急會先以處理拜登政府的債務問題為優先，關稅對其他國家出口帶來負面效應可能在明年才會顯現。

（作者為統一FANG+ ETF基金經理人）

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