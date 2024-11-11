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〈財經週報-台股盤勢解析〉美大選落幕 回歸基本面 台股產業處景氣爬坡循環 後市可期

2024/11/11 05:30

美國4大雲端服務巨頭明年資本支出將會擴大，AI相關族群上攻而推升大盤走勢。（彭博）美國4大雲端服務巨頭明年資本支出將會擴大，AI相關族群上攻而推升大盤走勢。（彭博）

■陳沅易

本週全球最關注的大事便是美國總統大選，前總統川普將再度重返白宮執政，共和黨的保護主義立場、減稅措施等可望惠及多數企業，美股三大指數當天呈現選後慶祝行情，連袂再創歷史新高，台股也在美國大選不確定性解除，聯準會（Fed）也如市場預期降息1碼，以及美國4大雲端服務巨頭先後指出明年資本支出將會擴大，驅動AI相關族群上攻而推升大盤走勢，若以11月4日~11月8日整週來看，加權指數收在23,553.89點，單週累計上漲773.81點，週漲幅近3.4%。

美股慶祝行情 台股不輸陣

從國際市場來看，美國第三季GDP季比年化增長由3%下降至2.8%，略低於預期的2.9%。個人消費增長由2.8%攀升至3.7%，為2023年第一季來最高增幅，扣除變動較大分向與政府支出的國內私人購買最終銷售，第三季回升至3.2%，可見消費支撐美國經濟維持穩健增長。在貨幣政策方面，最新出爐的FOMC會議結果，聯準會如預期降息1碼，將基準利率調降至4.50~4.75%，為今年第二次降息。歐元區公布第三季GDP季增0.4%，優於預期0.2%，經濟動能較差的德國亦增長0.2%，避免連續兩季出現經濟衰退。中國近期推出一系列刺激政策，政策整體方向不脫一次性增加較大規模債務置換地方政府債務，支持國有銀行補充資本，推出專項債回購閒置土地和房屋。

而市場最為在意的美國大選結果，由於川普已非首次當選美國總統，故在選後不確定性大幅降低下，金融市場料逐漸反應美國經濟軟著陸與聯準會寬鬆貨幣政策的利多，同時市場目光也將重新聚焦關稅壁壘政策，但評估川普實施全面貿易戰的可能性應偏低，較可能以此作為談判理由。對於台灣方面，可觀察後續川普政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。不過整體來看，投資終將回歸基本面，台股目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，主計處也預測2024年台灣GDP成長3.9%。2025年成長3.26%，故預估台股可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會，拉回擇優布局優質產業及個股。

CoWoS設備需求仍強勁 檢測、機台設備續成長

在產業看法方面，半導體庫存維持健康，CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，創造相關檢測、機台設備持續業績成長，而生成式AI發展帶動Server需求，Server CPU/GPU平均電晶體數量遠高於傳統電子產品，使得相關測試資料量增加，帶動測試設備需求，相關供應鏈股表現值得關注。此外，四大CSP 2024/2025持續上修資本支出，有助傳統伺服器與AI伺服器同步營運增長，而ESL調整結束+進入看板市場，可望引領電子紙領導廠商受惠，至於低軌衛星仍處建置期，供應鏈商機可期，SpaceX預計發射4.2萬顆衛星，目前僅發射6,000顆，後續尚有3.6萬顆衛星待發射，且低軌衛星壽命5~7年，未來尚有汰舊換新的商機可期。其餘車用及工業較晚復甦產業亦可同步觀察。非電子類股比重則以美國內需與中國政策刺激受惠股，類股關注製鞋、橡膠、散裝、鋼鐵等表現。（作者為群益馬拉松基金經理人）

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