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〈財經週報-本週熱點〉人民幣存款下降趨勢難扭轉

2024/11/11 05:30

川普可能對中加徵高額關稅，人民幣未來恐有貶值壓力，國銀人民幣存款餘額下降趨勢難以扭轉。（法新社）川普可能對中加徵高額關稅，人民幣未來恐有貶值壓力，國銀人民幣存款餘額下降趨勢難以扭轉。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

本週行政院主計總處將公布9月受僱員工實質薪資，因9月通膨率降至2％以下，預期加薪效應將更顯著，國人實質薪資可望連6紅，持續打敗通膨。另外中央銀行將發布國銀人民幣存款餘額，在中國經濟無起色下，國人持續減持人民幣，使人民幣存款餘額下降趨勢難以扭轉。

9月受僱員工實質薪資 可望連6紅

據主計總處統計，1至8月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6,331元、年增2.66%；加計非經常性薪資（獎金、加班費等）後，總薪資平均6萬3,261元、年增4.27%；扣除物價漲幅後，實質經常性薪資4萬3,155元、年增0.35%，增幅為近4年最高；實質總薪資5萬8,924元、年增1.92%，增幅更是近6年最高。

對於實質薪資連5個月轉正。主計總處表示，主要可歸功於企業調薪與積極發放獎金。

另外，央行將公布國銀人民幣存款餘額，儘管聯準會（Fed）9月開始啟動降息循環，但美元高利率優勢仍然存在，在中國經濟遲遲沒有起色，且川普再度重返白宮，可能對中加徵高額關稅下，美中貿易戰惡夢再度來臨，人民幣匯價未來恐有近一步貶值壓力，這也是使得人民幣存款餘額下降趨勢難以扭轉。

根據央行統計，9月底國銀人民幣存款餘額已降至1,200.71億元，創下2013年10月以來新低，月減15.68億元，為連續4個月減少。其中，9月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減3.79億元或0.4％，降至915.63億元，法人戶及個人戶同步下滑；國際金融業務分行（OBU）繼上月大減逾50億元後，9月再少11.89億元或4％，剩下285.08億元。

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