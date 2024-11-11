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〈財經週報-人口拉警報〉降低缺工衝擊 經濟部鼓勵產業智慧轉型

2024/11/11 05:30

因應少子化問題，政府鼓勵產業導入AI應用，經濟部產發署在北中南開設AI基礎班、種子班等育才。（彭博）因應少子化問題，政府鼓勵產業導入AI應用，經濟部產發署在北中南開設AI基礎班、種子班等育才。（彭博）

記者林菁樺、鄭琪芳／專題報導

因應少子化問題，政府盼百工百業能導入AI應用，降低人力衝擊。經濟部產發署鼓勵產業「以大帶小」進行產業轉型，今年也針對鋼鐵、工具機等製造業，在北中南開設AI基礎班、種子班等育才，並修正「產創條例」10-1，新增AI應用適用投資抵減；中小及新創企業署則藉由產學研的AI專家服務團，提供中小企業客製化AI應用。

為輔導企業轉型升級，經濟部去年透過疫後特別預算，公協會、大廠等「以大帶小」，低碳化專案每案上限3,000萬元、智慧化每案最高2,000萬元，盼透過供應鏈的力量，強化產業體質。中鋼去年就成立碳管理輔導團，協助下游客戶建立碳盤查等能力，輔導22家業者，造節電潛力每年達868萬度；低碳化有長春人造樹脂帶動12家中下游業者朝向低碳，透過製程熱整合優化、進行低碳化配方應用等，上中下游年碳排合計減少20萬噸。

確保產業競爭力 啟動AI人才培訓計畫

面對少子化嚴峻挑戰，產業更積極智慧轉型升級，導入AI應用。產發署今年8月啟動「產業AI人才培訓計畫」，攜手Microsoft、Amazon合作，在北中南各地舉辦13班AI基礎班，主要聚焦生成式AI在製造業的創新應用。初期先鎖定化學、紡織、工具機、自行車、鋼鐵等中南部重點產業，預計培養300家企業人才，因應產業轉型普及需求，9月起也陸續開設AI種子班，藉此加速帶動產業AI化。

經濟部於上月初也預告「產創條例」10-1，適用投抵項目新增AI，且投資抵減支出金額由10億調高到18億元，目標要助攻產業AI升級。中企署目標是推動4萬家中小微企業應用AI服務，將結合各產業公協會的力量，培訓AI種子顧問，與產學研團體合組AI專家服務團，針對全國各地數位化程度不同的中小微企業，提供客製化陪伴輔導並導入AI解決方案。

社福支出大增 檢討財政資源配置

另外，財政收支方面，因應納稅人口減少、社福支出增加，財政部國庫署表示，人口減少影響的是綜所稅的納稅單位，但如果所得成長、企業獲利增加，稅收不一定會減少；台灣少子化、高齡化已持續一段時間，但近幾年台灣經濟持續成長，企業獲利增加，就業情況還不錯，因此稅收一直在成長，加上政府積極開源節流，自2017年起，已連續7年歲入歲出有賸餘，財政情況持續改善。

不過，國庫署官員指出，面對少子化、高齡化問題，社福支出一定會增加，「未來又要鼓勵生育，又要照顧老人，變成兩頭支出都會增加」；事實上，中央政府總預算社福支出愈來愈高，2025年度中央政府總預算歲出編列3.13兆元，其中社福支出高達8,310億元、占比26.5%高居第一。官員表示，這幾年稅收成長，還負擔得起這樣的支出需求，但少子化、高齡化問題愈來愈嚴峻，以後可能就要重新檢討資源配置的問題，這方面將會審慎研議。

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