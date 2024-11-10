〈財經週報-餐飲業〉台中起家 功夫茶、茶湯會齊攻海外

茶湯會海外拓展模式，採用區域代理與單店授權雙軌並行。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

從台中起家的功夫茶（KUNG FU TEA）過去10餘年來也將戰線集中在海外市場，在全球7個國家開店數逾400家，台灣店數僅占70家。

功夫茶鎖定華人市場 另外尋找非華人潛在客戶

打造功夫茶品牌的紅茗國際表示，功夫茶主要鎖定華人市場，根據市場需求和華人聚集地進行分析，分別於主要城市與二級城市進行佈局，同時在非華人市場中尋找潛在客戶。

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至今功夫茶已進軍香港、加拿大、美國、韓國、新加坡、烏茲別克，總店數以香港最多，並躍居香港手搖茶品牌前3名；加拿大店數也不少，尤其在多倫多，以在華人社區較多。

以珍珠奶茶聞名的春水堂，其兄弟品牌茶湯會（TP-TEA），目前在台灣已開出140間門市，海外市場在香港、美國、泰國、新加坡、加拿大、中國都有門市，共已開出40間門市。

茶湯會以美加泰為主力 全球目標300家

茶湯會以美國、加拿大及東南亞的泰國為主力，美國目前已開出15間、泰國12間、加拿大6間，茶湯會目標要在5~10年內全球總店數達300家。

茶湯會表示，海外拓展模式採用區域代理與單店授權雙軌並行，並推行區域代表制度，透過與當地合作夥伴密切合作，確保門店經營符合品牌標準。

茶湯會海外拓展計劃也不特別鎖定華人或非華人市場，而是深入了解各地消費者的文化與偏好，優先考慮對茶飲有需求的市場。

例如以多元文化著稱的美國為例，著重在滿足多種族消費者的需求，力求不僅吸引華人群體，還包括其他族裔的顧客，以多樣化的產品選擇，以滿足該市場的口味與需求。

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