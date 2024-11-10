晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-餐飲業〉台中起家 功夫茶、茶湯會齊攻海外

2024/11/10 05:30

茶湯會海外拓展模式，採用區域代理與單店授權雙軌並行。（記者楊雅民攝）茶湯會海外拓展模式，採用區域代理與單店授權雙軌並行。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

從台中起家的功夫茶（KUNG FU TEA）過去10餘年來也將戰線集中在海外市場，在全球7個國家開店數逾400家，台灣店數僅占70家。

功夫茶鎖定華人市場 另外尋找非華人潛在客戶

打造功夫茶品牌的紅茗國際表示，功夫茶主要鎖定華人市場，根據市場需求和華人聚集地進行分析，分別於主要城市與二級城市進行佈局，同時在非華人市場中尋找潛在客戶。

至今功夫茶已進軍香港、加拿大、美國、韓國、新加坡、烏茲別克，總店數以香港最多，並躍居香港手搖茶品牌前3名；加拿大店數也不少，尤其在多倫多，以在華人社區較多。

以珍珠奶茶聞名的春水堂，其兄弟品牌茶湯會（TP-TEA），目前在台灣已開出140間門市，海外市場在香港、美國、泰國、新加坡、加拿大、中國都有門市，共已開出40間門市。

茶湯會以美加泰為主力 全球目標300家

茶湯會以美國、加拿大及東南亞的泰國為主力，美國目前已開出15間、泰國12間、加拿大6間，茶湯會目標要在5~10年內全球總店數達300家。

茶湯會表示，海外拓展模式採用區域代理與單店授權雙軌並行，並推行區域代表制度，透過與當地合作夥伴密切合作，確保門店經營符合品牌標準。

茶湯會海外拓展計劃也不特別鎖定華人或非華人市場，而是深入了解各地消費者的文化與偏好，優先考慮對茶飲有需求的市場。

例如以多元文化著稱的美國為例，著重在滿足多種族消費者的需求，力求不僅吸引華人群體，還包括其他族裔的顧客，以多樣化的產品選擇，以滿足該市場的口味與需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財