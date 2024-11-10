〈財經週報-餐飲業〉餐飲國際化不易 人才、時機是成功關鍵

日出茶太泰國代理商是當地大咖的台商ThaiKK集團。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

台灣內需市場有限，餐飲業皆將戰線延伸至海外，尋求新藍海。六角國際董事長王耀輝直言，餐飲業要國際化，人才和時機是成功最重要的關鍵。

王耀輝表示，台灣手搖茶品牌主要透過品牌區域授權拓展海外市場，在對的時間找到對的人，拓展市場就比較容易，若夥伴實力不夠，很容易就陣亡了。

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菲律賓前第一夫人 也是日出茶太加盟主

像是日出茶太（Chatime）在印尼的代理商是500大企業ACE集團、帛琉代理商則是帛琉總統家族Surangel & Sons Co.集團、連菲律賓前第一夫人阿旺塞納也是Chatime日出茶太的加盟主。

歇腳亭（Sharetea）美國市場是以單店加盟模式拓展，加盟主的背景也臥虎藏龍，其中有全球最大中餐廳熊貓快餐的高階經理人，還有31冰淇淋品牌的主管。

六角指出，台灣手搖茶進軍海外，沒人去過的市場最難開發，除了水果、牛奶等在地食材外，90%以上的原料包括粉圓、茶、包材皆由台灣輸出，多數是海外空白市場不熟悉的物料，需先經過當地法規一審再審，像是土耳其就花了18個月才搞定。

不只如此，物料配送也是一大學問，偏遠一點或冬天會結冰的國家，原物料配送要經過海運、火車、內陸運輸，層層關卡，物料包裝還要避免運送過程不會破掉或結冰，完好的送到代理商手中。

六角國際執行副總王麗玉指出，台灣人習以為常的珍珠奶茶，初期對非華裔消費者都很陌生，不知BOBO TEA珍珠奶茶裡一顆顆黑色的東西是什麼，以為是魚子醬。

澳洲和美國日出茶太則將點餐透明化，澳洲是以鮮果茶為基底、美國以奶茶為主，點餐台把珍珠等配料放在消費者面前，趁機教育消費者各種配料是什麼，消費者再決定要加什麼料。

因地制宜 美國杯子多了3種尺寸

日出茶太進入美國市場後觀察，非華裔消費者可以一次喝下1公升的珍奶，於是因地制宜，新增500cc、700cc、1000cc這3種尺寸的杯子。

聯發國際也指出，餐飲國際化面臨的最大挑戰是如何做好在地化經營，包含如何設計符合當地市場的商品，如何推出在地化的行銷方案，以及在地經營團隊要如何管理，皆考驗經營者資源配置的能力。

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