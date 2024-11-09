飆股幕後》統一入股大利多？ 網家2週飆漲85%

記者歐宇祥／特稿

電商平台PChome網家（8044）因統一（1216）宣布入股，近期股價水漲船高，消息宣布至今約兩週，股價飆漲逾85%，因此遭櫃買中心列入處置股票，但股價仍然持續走高。昨日早盤向上開高，儘管盤中翻黑，一度跌逾5%，不過隨後跌勢收斂，終場小跌0.4元或0.67%，收在58.9元，成交量5885張。

先前無集團撐腰 連6季虧損

脫離疫情紅利後，電商市場因旅遊與實體消費潮、以及競爭者增加而激化競爭，網家在戰場節節敗退，至今年第二季已連6季虧損，該公司尚未公告第三季獲利，不過前三季累計營收265.55億元、年減9%，是6年來低點、也已經連續衰退3年。

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營運逆風一時難解，且網家不如momo富邦媒（8454），境外電商蝦皮或酷澎（Coupang）有集團資源撐腰，又需增資，因此網家引入統一參與認購私募普通股，未來統一將取得網家3成股權、2席董事。

網家總經理張瑜珊說，將藉統一入股充實中長期營運資金，用作擴充品類、強化服務等基礎營運內容，並拓展數據新服務PChome聯播網（PChome Ads）。但熟悉電商產業的專家認為，從商業模式、商品與物流等面向來看，目前能難估彼此合作綜效。不過網家股價反應此一消息，短線從31.75元一路漲至最高61.8元，波段漲幅相當可觀。

進入消費旺季與雙11大檔，張瑜珊表示，今年業績拚勝過去年、第四季表現也期望勝過往年；不過觀察網家近年表現，從2021年至2023年第四季單季營收連年衰退，電商造節成效逐年走緩，又有酷澎、淘寶加入雙11戰局，網家今年能收穫多少成果還待觀察。

本週外資已連5日買超網家、合計買超1161張，自營商買超738張，三大法人合計買超1899張；另，7日網家資減券增，券資比明顯升高，投資人宜留意後續股價波動。

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