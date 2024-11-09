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盤勢分析》外資空單減 短線逢回分批佈局

2024/11/09 05:30

台灣加權股價指數昨收盤上漲145.07點、收在23553.89點，成交量約4319億元。（中央社）台灣加權股價指數昨收盤上漲145.07點、收在23553.89點，成交量約4319億元。（中央社）

由於外傳台積電（2330）晶片法案之補助經費即將撥款，加上台積電ADR收盤大漲逾4%，帶動台積電昨日股價收盤上漲25元、收在1090元，即將挑戰歷史新高價1100元；另外10月營收、第三季財報資優生，股價也強勢反應，激勵加權股價指數昨收盤上漲145.07點、收在23553.89點，成交量約4319億元。

外資昨賣超0.12億元、投信買超30.4億元、自營商買超7.8億元，三大法人合計買超38.1億元；外資台指期淨空單昨減少3118口，累計外資台指期淨空單降至42828口。

統一證券表示，技術指標對多方有利，且季線扣抵值在8月初低檔區，季線將快速上揚，有利指數往上推升力道。當前經濟情勢對台股年底作帳行情有利，惟外資期貨空單仍在高檔水位，操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批佈局，並汰弱留強。

國票證券指出，美大選結束、市場不確定因素消失，觀望買盤重新歸隊，加上資金面持續寬鬆下有利股票評價。預期川普當選對台商衝擊程度相對有限，因此後續短線指數若出現修正，要把握布局機會。

（記者陳永吉）

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