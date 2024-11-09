台積電10月營收暴衝 首破3千億元再創新高

台積電在AI（人工智慧）強勁需求帶動下，10月合併營收亮眼，首次跨越3000億元大關，等同每日進帳百億元之多。（中央社資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）在AI（人工智慧）強勁需求帶動下，昨公告10月合併營收再創歷史新高，合併營收達3142.4億元，較9月大增24.8%，也較去年同期增加29.2%。累計1至10月合併營收約2.34兆元，較去年同期增加31.5%。台積電股價昨上漲25元、收在1090元，即將挑戰前波歷史天價1100元。

每日進帳百億 Q4有望再戰高標

台積電10月合併營收亮眼，首次跨越3000億元大關，等同每日進帳百億元之多，法人指出，以10月表現來看，台積電第四季營收有望挑戰財測高標，台積電對第四季營運展望樂觀，上月法說會預期第四季營收將達261億至269億美元，以中間值計，將季增13%，成長力道優於市場預期，台積電更調高今年營運目標，預期美元營收增幅將接近30%。

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各家外資機構一致看好台積電後市，目標價最高上看1600元，美系外資看好台積電受惠強勁的AI需求，第四季營收季增率約可達13%、毛利率上看58%，營收年複合成長率約為15-20%。

CoWoS產能倍增 明年再翻倍

美系外資指出，台積電今年CoWoS先進封裝產能倍增，預計明年再翻倍，在先進製程營收佔比提升下，對獲利貢獻有望同步上揚，預估明年獲利年增率可望逾30%。

不過，隨著川普當選美國總統，也引發恐對台灣半導體加徵關稅的疑慮，加上美國有意再擴大中國AI禁令，短線將牽動台積電股價表現。

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